West Fantasy – Le croque-mort, l’Elfe et le Marchal – Éditions Oxymore

Après le massacre de sa tribu et de sa famille, Isha, une elfe part à la recherche des assassins. Mais, pour mettre toutes les chances de son côté, et grâce à ses pouvoirs d’invocations, elle décide d’être accompagnée d’un Wendigo !!!

Second tome de West Fantasy, cette série menée comme un conte du Far West, rythmée, explosive où les légendes se mêlent au western !!!!

À retrouver le 12 juin 24 dans vos librairies, aux Éditions Oxymore ! (+14)

Le décor :

Le nouveau monde…

Sur un territoire où les premiers colons considèrent les elfes, les orcs et les gobelins comme de la vermine, difficile d’obtenir la symbiose parfaite !

Isha, l’elfe, surplombe son village depuis la falaise plus haut. Doucement, entre les arbres de cette forêt magnifique recouverte de neige, elle retourne vers les siens. Mais, dès les premières lueurs matinales, elle distingue un spectacle cauchemardesque.

Sa tribu n’existe plus… Son frère, sa petite fille … Toute sa famille gît inerte : une scène étrange où le sang se mêle à la chaleur des feux encore brûlants. Malgré sa tristesse, elle forme un immense linceul de son ancienne « maison », en incinérant tous les corps de ces congénères. Et, puis, cette peine, comme une blessure indélébile, laisse place à la haine.

Elle se rend au totem afin d’utiliser ses pouvoirs de clairvoyance. Isha sait que son pouvoir va lui révéler la vérité sur les assassins. Mais, avant de découvrir les visages des meurtriers, elle doit revivre une nouvelle fois toute la scène de la tuerie… Une douleur qui ne fera que renforcer cette haine grandissante donnant naissance au goût de la vengeance. Et là, devant ses yeux embués de noirceur, elle découvre les trois tueurs… L’elfe ne connaît pas encore leurs noms, mais à présent, plus rien ne l’empêchera de les retrouver. Mais avant, elle doit se faire aider …

Le point sur la BD :

Second tome pour un second « conte » d’West Fantasy, dont les histoires sont toujours aussi prenantes ! Si tu avais raté le tome 1, clique >>ICI<< !

Cette fois, Jean-Luc Istin nous fond dans la peau d’un Marshall, narrant sa propre histoire. Comme dans le premier tome, on suit tout d’abord le récit d’un protagoniste, illustré par Marco Itri, puis, on s’arrête quelques minutes sur une courte histoire écrite pour nous plonger encore plus dans l’ambiance ! Pour finir sur le twist final et le making-of de la création des décors et des personnages.

Ce mélange graphique et littéraire est vraiment nécessaire à la qualité et à l’originalité du monde créé par les auteurs. Les reconstitutions des scènes et des paysages nord-américain sont vraiment fabuleuses mixées à cette pointe de fantasy ! C’est beau, grandiose, avec la colorisation parfaite d‘Olivier Héban, et ça permet le développement d’un véritable contenu qui tient la route.

Avec la petite pointe d’humour/cynisme des dialogues excellents ! Si les thèmes de fond exploitent des faits historiques, tels que la colonisation des open-range US. La justice sommairement appliquée, grâce aux lois assez expéditives entre Marshall, pionniers et chasseurs de primes, entre autres; Le côté fantasy ajoute un côté mythe/légende à l’ensemble. On est heureux de retrouver un des personnages du premier tome, qui fait le lien avec ce second opus publié aux Éditions Oxymore ! Encore un régal !

La conclusion :

Les auteurs nous embarquent dans une « nostalgie » du Far-west, et les folklores des origines fantasy pour nous captiver de bout en bout ! L’histoire du croque-mort, de l’elfe et du Marshal de ce nouvel opus d’West Fantasy nous contamine inévitablement une nouvelle fois. D’une part, par l’utilisation d’une légende des Premières Nations d’Amérique du Nord. D’autre part, par cette narration captivante qui fait la recette mirifique de cette série publiée aux Éditions Oxymore. Une série qui coche toutes les cases de la perfection : narrative, littéraire, graphique !! On adore !