Mon roman d’enquêtes Lumni – Le jeune Télémaque et l’Antiquité

Le jeune Télémaque et l’Antiquité est un roman d’enquêtes pédagogiques, élaboré avec Lumni, paru aux éditions Gründ, en février 2022. Un roman ludique, pour les jeunes lecteurs de 6-9 ans, s’appuyant sur le principe des livres « dont tu es le héros », pour aider le héros dans sa quête…

Un garçon lance une branche d’olivier. Il demande à son chien d’aller le chercher. Mais Argos jette un œil assoupi à la scène, avant de reposer sa tête sur ses pattes. Le soleil brille, mais cela n’empêche par Télémaque de courir et de faire des cabrioles. Sous un arbre, un vieux berger rit de bon cœur. Argos s’occupe à peine de son troupeau, donc il ne va pas courir après un bâton ! Le garçon riposte, en faisant le poirier, et demande pourquoi il n’en change pas. Eumée grimace, il est hors de question pour lui de changer de chien. Argos lui a été confié par Ulysse, le père de Télémaque et roi, avant de partir à la guerre.

Le roman est original et captivant, avec le thème attrayant de l’Antiquité et le fait de suivre le fils d’un héros grec. Une aventure pleine de rebondissements, dans laquelle Télémaque part retrouver la trace de son père, le célèbre Ulysse. Il va donc falloir suivre et aider le jeune Télémaque, adolescent et prêt à affronter les dangers, pour retrouver son père. Le récit est découpé en plusieurs chapitres, offrant une lecture plaisante et rythmée pour les jeunes lecteurs. Il y a aussi des énigmes à résoudre, pour venir en aide à Télémaque, mais aussi pour réviser tout en s’amusant. En effet, il y a des énigmes de toutes sortes, très variées, basées sur les programmes scolaires des CP, CE1 et CE2. A la fin de l’ouvrage, des informations et des flashs codes, pour aller sur Lumni, permettent d’en apprendre un peu plus sur l’Antiquité et plus.

Le jeune Télémaque et l’Antiquité est un roman d’enquête Lumni, des éditions Gründ, qui propose une aventure riche en péripéties, mais aussi des énigmes à résoudre pour réviser, tout en s’amusant, le programme scolaire de manière ludique.

Roman enquetes lumni telemaque