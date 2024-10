Mouette & Chouette – La vie en rose…

Publié aux Éditions Little Urban, « Mouette & Chouette » fait une entrée remarquée dans le monde de la littérature jeunesse. L’autrice Sandra Le Guen s’est entourée du talentueux Julien Arnal dont nous saluons le style. Ce style unique qui va transporter les enfants lors d’un voyage émouvant, celui de deux êtres unis par une amitié forte, prêts à tout pour ne pas être séparés, jusqu’à créer leur propre famille.

En route pour un voyage visuel

« Mouette & Chouette » raconte l’histoire d’une mouette qui est chouette, et d’une chouette qui n’est pas mouette, et pour autant, tout aussi chouette. Si ces deux-là sont différentes, lorsqu’elles sont ensemble, tout semble naturel. Que ce soit lors de leurs fêtes à la buvette de la guinguette ou lorsqu’elles dansent ensemble. Au fil des jours, elles réalisent qu’elles se croisent sans cesse : à la bibliothèque, à la supérette, à l’opérette, et tant d’autres lieux.

Comment ont-elles pu vivre si près l’une de l’autre sans jamais se croiser ?

Puis arrive ce jour où elles se rendent à l’évidence, elles souhaitent vivre ensemble et ne plus jamais se quitter. Et c’est ce qu’elles font en s’installant dans un adorable bus, niché dans un endroit lumineux à l’orée du bois. Ensemble, elles refont le monde, se remémorant des souvenirs, même si leurs rythmes de vie sont différents. Elles ne cessent de prendre soin l’une de l’autre. Un jour, une idée leur vint telle une évidence : elles souhaitent créer leur propre famille. De cette belle union naissent d’adorables oisillons. Pour célébrer cet heureux événement, elles organisent une fête mémorable, entourées de leurs amis.

Notre avis sur le livre « Mouette & Chouette »

Dès les premières pages, les auteurs annoncent la couleur, les jeunes lecteurs vont voir la vie en rose avec ce bel album illustré. L’illustrateur – Julien Arnal – prouve à quel point il n’a pas peur de cette couleur intense, et le résultat est incroyable. Cette palette apporte une dimension paisible à l’histoire, permettant aux enfants de s’attacher rapidement aux personnages et de s’immerger dans leur univers.

Chouette et Mouette sont irrésistibles, avec leurs regards charmeurs qui en disent long sur leur gentillesse. Est-ce de l’amitié ou de l’amour ? Les enfants se feront leur propre avis, et c’est précisément ce que souhaite l’autrice : offrir aux enfants la liberté d’imaginer et de réfléchir sur ce lien grandissant entre ces deux personnages. Et c’est fascinant. La narration est aussi rythmée que les illustrations. L’album est chantant, grâce notamment à la joie contagieuse des personnages. Sandra Le Guen joue habilement avec le rythme en ajoutant des rimes amusantes à la narration, ce qui ajoute une touche d’amusement : ginguette, supérette, opérette, c’est un vrai régal ! Nous avons déjà eu le plaisir de la découvrir dans deux autres ouvrages : « Éléphante Sitter » et « Hibou le chou », qui prouve qu’elle aime mettre en scène des animaux empreints de bienveillance. C’est un aspect rassurant que les enfants apprécieront, surtout lors des lectures du soir.

Quelle joie d’apprendre que l’illustrateur Julien Arnal rejoint les Éditions Little Urban ! Avec son style poétique, doux et coloré, il parvient à illustrer l’histoire à merveille. Pouvons-nous nous arrêter quelques secondes sur cette explosion de rose omniprésente dans le livre ? Quel travail ! Tout est harmonieux, propre, soigné et apaisant. Les enfants auront l’impression d’évoluer dans une bulle de douceur, exactement ce que nous adorons chez FranceNetInfos !

« Mouette & Chouette » est à retrouver sur le site officiel des Éditions Little Urban.

*lien affilié, livre offert