Hibou-chou : Un album qui donne envie d’aller à l’école !

Hibou-chou fait partie de ces albums qui vont encourager les enfants à faire leurs premiers pas à l’école. Raconté par Sandra Le Guen et illustré par Maurèen Poignonec, ils vont faire la connaissance de leur nouveau maître, un hibou reconnaissable par son élégance. Et notre petit doigt nous dit qu’ils vont beaucoup s’amuser cette année encore.

Hibou-chou : Un vrai personnage !

Il suffit de s’arrêter quelques secondes sur la couverture du livre pour tomber sous le charme de ce maître au look assez détonant. Sans oublier le minois de cette petite famille, notamment Juno, cette jeune fille qui fait sa rentrée à l’école.

« Hibou-chou » débute avec Juno qui se dépêche de se préparer pour aller à l’école sous le regard attendri de sa famille. Elle choisit ses plus beaux vêtements, des baskets avec des lacets, hors de question de revenir aux scratchs, elle est grande maintenant. Car oui, aujourd’hui c’est la rentrée des classes. Et Juno a hâte de retrouver ses copains ! C’est alors qu’elle rencontre son maître, Hibou-chou, dont elle a beaucoup entendu parler. Il les guide jusqu’à l’école en chantant.

Et waouh, quelle école ! Tout est si bien décoré, il suffit juste de trouver sa place et de se laisser guider par Hibou-chou qui leur explique à quoi vont ressembler les journées : faire l’appel, le déjeuner, apprendre à écrire la date, chanter, danser et plein d’autres activités que les enfants ont hâte de découvrir. Vient alors l’heure de la récréation durant laquelle les enfants continuent de faire connaissance. Tout cela sous les yeux attentifs d’Hibou-chou et Chouette-maîtresse. Vient alors l’heure de la lecture, un moment privilégié de partage que Juno attendait avec impatience.

Ah, la journée est terminée, il est l’heure de sortir de l’école. Et devinez qui attend Juno devant le portail ? Son papi, impatient de savoir comment s’est déroulée sa journée ! Et rien qu’en regardant son sourire, on pressent qu’elle a hâte d’être à demain.

Hibou-chou – Mon avis :

Hibou-chou fait partie des livres pour lesquels j’ai eu un coup de cœur instantanément. Il règne une ambiance douce et apaisante de la première à la dernière page. À commencer par le minois de l’héroïne Juno et la douceur de ses traits. Je me dois d’insister sur les illustrations de Maurèen Poignonec qui sont incroyables ! Sorties tout droit de son imagination, on retrouve un univers enfantin pourtant rempli de réalisme. Les images débordent de détails, un peu comme un cherche et trouve que les enfants vont aimer observer de fond en comble. Il y a tellement de petites choses à gauche et à droite que cela rendra la lecture encore plus active. Les enfants vont apprécier chaque détail, ils vont se régaler. Tout est adorable, de la mignonnerie à l’état pur.

Il règne aussi beaucoup de douceur au fil des pages. Le jeune lecteur qui appréhende peut-être l’école va se sentir rapidement rassuré, se rendant compte que de bons moments l’attendent. Il va s’identifier aux enfants qui sont heureux de participer aux différentes activités proposées par Hibou-chou. Et cela ne fait aucun doute, la bonne humeur contagieuse de Juno va opérer.

« Hibou-chou » va mettre du baume au cœur aux enfants qui appréhendent d’aller à l’école. Car malgré cet univers enfantin qui ressort tout au long de la lecture, les enfants vont reconnaître les situations qu’ils vivent eux-mêmes à l’école, des moments privilégiés, de plaisir, d’échange, d’apprentissage.