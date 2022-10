Octobre Rose : le groupe niçois 3A Hôtels La Collection se mobilise pour la 4eme année consécutive

Depuis 2019, les établissements niçois du groupe 3A Hôtels La Collection soutiennent la campagne Octobre Rose et invitent leurs clients à se mobiliser à leurs côtés. Pour la 4ème année consécutive, l’Hôtel West End, l’Hôtel Beau Rivage et l’Hôtel Aston La Scala renouvellent leur engagement pour la lutte contre le cancer du sein et le soutien de la recherche.

En 2022, le groupe a décidé de récolter des fonds pour l’association niçoise SOS Cancer du Sein qui fête ses 10 ans cette année. Depuis 1994, la campagne Octobre Rose met en lumière ceux qui combattent cette maladie tout en sensibilisant, informant et réunissant des fonds pour aider les chercheurs, les soignants ainsi que les associations engagées. Pour l’occasion, les 3 célèbres hôtels de Nice proposent une nouvelle fois aux vacanciers de réserver un séjour ludique et engagé tout en profitant du confort 4* et des emplacements iconiques des établissements au cœur de la ville (Promenade des Anglais pour l’Hôtel West End, Vieux Nice pour l’Hôtel Beau Rivage et Promenade du Paillon pour l’Hôtel Aston La Scala).

L’an dernier, le groupe 3A Hôtels La Collection a récolté 4007,05 € qui ont été reversés à l’association Ruban Rose. L’objectif de cette année est de récolter encore plus d’argent ! Pour tout séjour entre le 1er et le 31 octobre 2022, les hôtels offrent sur leurs sites internet ou en direct la possibilité de sélectionner l’option « Octobre Rose » avec un supplément de 5€. À leur arrivée, ils auront droit à un accueil VIP en chambre avec une ambiance rose, des gourmandises et des petits cadeaux souvenir aux couleurs de la campagne comme une bouteille « Evian Nude ».

« Cristal de Champagne », une création gourmande et engagée

Pour pousser l’engagement encore plus loin, le chef du restaurant de l’hôtel West End, Cyril Breteau, a imaginé un dessert aux couleurs de la campagne “Octobre Rose”. Durant tout le mois d’octobre, les gourmands pourront découvrir un dessert éphémère Cristal de champagne framboises et rose servit dans une coupe accompagnée d’une gelée champagne et d’un mascarpone aux notes de framboises et rose. 25% du montant HT de chaque dessert vendu sera également ajouté à la cagnotte globale qui sera remise à la fin du mois.

A propos de l’association SOS Cancer Du Sein

Fondée par des femmes et pour les femmes, l’association niçoise a pour but de soutenir, œuvrer et sensibiliser. C’est au travers d’actions diverses que SOS Cancer Du Sein vient en aide aux femmes atteintes de cette maladie. En soutien à la communauté et pour sensibiliser le grand public, de nombreuses œuvres caritatives sont mises en place chaque année dans la région : le jogging « ROSE » le 2 octobre 2022 à Nice (8ème édition) et les régates « ROSE » une manifestation solidaire à Marseille le 9 Octobre 2022 (8ème édition), ainsi qu’à Antibes le 15 Octobre 2022. De nombreuses activités mensuelles ou hebdomadaires sont également organisées tout au long de l’année par l’association telles que le yoga, la randonnée, le pilates, la réfléxologie… Toutes ayant pour but d’apporter des bienfaits psychologiques et physiques afin de permettre à ces femmes de s’évader le temps d’un instant. Plus d’informations : https://soscancerdusein.org/.