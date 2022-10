L’Ensemble Baroque de Nice fête ses quarante ans

Cette année, l’Ensemble Baroque de Nice fête son quarantième anniversaire. Cette nouvelle saison aura donc une saveur particulière, avec une très belle programmation. Se succèderont des artistes chers au cœur de l’Ensemble baroque pour célébrer ses quarante ans d’existence. Nice peut se vanter d’avoir un patrimoine baroque remarquable, principalement concentré dans la vieille ville, où siège depuis toujours l’ensemble.

La saison 2022-2023 s’ouvrira le vendredi 14 octobre à 20h30 à l’Eglise Saint-François-de-Paule avec Corelli, Concertos Grossos Opus VI, 1ère partie (intégrale). L’Ensemble Baroque de Nice et Gilbert Bezzina invitent le public à découvrir ou redécouvrir les œuvres de Arcangelo Corelli, joyaux d’architecture musicale et d’innovation.

Le programme

Vendredi 18 novembre à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin-Saint-Augustin : Voyage en Italie, Les lettres du Président de Brosses : Rameau, Vivaldi, Pergolèse.

Vendredi 9 décembre à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin-Saint-Augustin : Vivaldi-Juditha Triumphans (extraits)

Vendredi 13 janvier 2023 à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin-Saint-Augustin, Chansons françaises en baroque (adaptation de Jacques Butaye) : Barbara, Brel, Brassens…

Vendredi 10 février à 20h30 à l’Eglise Saint-Martin-Saint-Augustin, F. Schubert-Sonatines Opus. 137.

Vendredi 17 mars à 20h30: La Donna Barroca. L’Ensemble Baroque de Nice invite F.-E Comte et Le Concert de l’Hostel Dieu. Oeuvres de B. Strozzi, L. Leonarda, F. Caccini, A. Bembo

Vendredi 14 avril à 20h30, à l’Eglise Saint-Martin-Saint-Augustin, concertos grossos Opus VII (intégral) : P. Locatelli.

Vendredi 26 mai à 20h30, La serva Padrona, G.-B Pergolèse.

Les tarifs :

Tarif plein 19 euros, tarif réduit 15 euros (groupes de six personnes, séniors de plus de 65 ans), tarif très réduit 5 euros (jeunes, étudiants de moins de trente ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, personnes handicapeés). Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans et les élèves du CNRR de Nice.

Abonnements : 3 à 8 spectacles

Tarif plein : 16 € par concert

Tarif réduit (groupe de six personnes, séniors de plus de 65 ans) : 13 € par concert

Pour plus de renseignements sur l’Ensemble Baroque de Nice et sur les programmes de la saison 2022-2023 : https://ensemblebaroquedenice.com