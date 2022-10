3 minutes pour comprendre – L’histoire de la coupe du monde de football

L’histoire de la coupe du monde de football est un nouveau titre de la collection 3 minutes pour comprendre, des éditions Le courrier du livre. Un ouvrage, de Pascal Boniface, paru en septembre 2022, qui vient combiner l’analyse d’un expert de la géopolitique du sport et la passion d’un amoureux du football.

Le livre débute avec un sommaire très complet, proposant six grandes partis, suivies d’annexes. Avant de découvrir le premier chapitre, une préface de Michel Platini rappelle que le 21 novembre 2022, s’ouvrira la 22ème coupe du monde de football. L’évènement qui est, jusqu’ici, le plus suivi sur la planète, qui a concentré l’attention de toutes les nations, y compris celles qui n’ont pas eu la chance d’être qualifiées. Puis, une introduction présente aussi ce sport, de différentes manières, selon les passions, les espoirs de chacun. La première partie revient sur les origines du sport, accompagné d’un petit lexique du football.

L’ouvrage est intéressant et très complet, qui présente les clés de la conquête de la planète par le football. Des origines, avec ce sport, né dans l’élite des écoles anglaises blanches et masculines, jusqu’à devenir un sport mondial universel, tout est décrypté, présenté et documenté, dans ce livre riche et captivant. Un empire universel, un phénomène social et politique, et bien plus encore, le football est plein de choses à la fois. Il y a aussi, et bien évidemment, la coupe du monde au XXème siècle, à l’ère de la télévision couleur et d’aujourd’hui, qui est à découvrir. Chaque partie est entrecoupée de profils de joueurs, pour en savoir toujours plus. Le livre se termine par des annexes, des sources bibliographiques, pour aller plus loin, ainsi qu’un index, pour se retrouver plus facilement, pour les lecteurs. De nombreuses photographies viennent parfaitement compléter l’ouvrage.

L’histoire de la coupe du monde de football est un ouvrage de la collection 3 minutes pour comprendre, des éditions Le courrier du livre. Un livre très complet sur la coupe du monde de football, son histoire, qui remonte aussi jusqu’aux origines de ce sport, devenu le plus populaire au monde.

