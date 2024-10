« Billy – Il était une fois un garçon venu de l’ouest » aborde le thème délicat : le racisme, qui peut être difficile à expliquer aux enfants. Dans cet ouvrage de Loïc Clément et Clément Lefèvre, nous suivons l’histoire d’un jeune garçon curieux, désireux de découvrir qui est Tekoa, un enfant indien qui, d’apparence, semble différent des autres. Cette quête de compréhension ouvre la porte à des discussions importantes sur la diversité et l’acceptation.

Quand Billy rencontre Tekoa

« Billy – Il était une fois un garçon venu de l’ouest » raconte l’histoire de Tekoa, un nouvel élève qui intègre l’école de Billy, un bon petit gars qui vit seul avec son grand-père. Physiquement différent, Tekoa fascine Billy, qui le trouve mystérieux. Il se demande ce que signifie vraiment être Indien. Plus tard, en classe, Tekoa se retrouve entouré de ses camarades qui se moquent de lui parce qu’il refuse de lire un texte en anglais. La maîtresse, frustrée, le punit sous les rires moqueurs des autres élèves. Suite à cela, les copains de Billy deviennent de plus en plus cruels avec Tekoa, allant jusqu’à le harceler. Ils ne cessent d’avoir des préjugés et profèrent des extrêmes duretés, faisant preuve de racisme.

Billy ne comprend pas pourquoi on ne peut pas accepter la différence.

Mr Fox, qui a accueilli Tekoa, finit par expliquer à Billy que c’est à cause de ses origines indiennes, mais que cela ne justifie en rien la violence entre les gens. La situation s’aggrave, et Tekoa subit des violences à l’école, harcelé parce qu’il n’est pas entièrement Indien. Billy décide alors de s’interposer et de mettre un terme à cette injustice. Le chef de la bande, indifférent, frappe Billy d’un violent coup de poing. C’est alors que Tekoa décide de venir en aide à Billy.

Un jour, Tekoa s’approche de Billy pour le remercier d’avoir été là pour lui.

Ils échangent un regard qui révèle une profonde compréhension mutuelle. Tekoa est tout simplement un garçon comme les autres, avec une allure amicale et un regard doux. C’est alors qu’ils découvrent que Tekoa ne sait pas lire et qu’il n’a pas osé le dire à la maîtresse. Billy lui propose de l’aide, une belle amitié naît entre eux, et ils deviennent de véritables amis, presque comme des frères.

Grâce à ce livre, les enfants se rendront compte qu’il est important d’accepter la diversité et de ne pas rejeter l’autre parce qu’il est différent, qu’il s’agisse de sa couleur de peau ou de ses origines. L’amitié entre Billy et Tekoa est touchante ; elle démontre à quel point l’écoute et l’empathie permettent de tisser de vrais liens entre des personnes de cultures différentes. Les auteurs soulignent les violences causées par le racisme, qui peuvent exacerber les tensions déchaînées entre les hommes.

Clément Lefèvre nous régale avec ses illustrations qui reflètent l’histoire à merveille. Le regard de Tekoa sur la couverture en dit long sur la personne qu’il est : un gentil garçon. Le livre aborde le thème du racisme avec délicatesse, et la plume de Loïc Clément est empreinte de douceur. L’histoire, riche et détaillée, explore en profondeur les réactions des enfants face à un camarade d’origine différente. Les jeunes lecteurs seront inévitablement touchés par ce récit, et même s’ils n’ont pas encore été confrontés à de telles situations, ils seront préparés à réagir avec compréhension et bienveillance.

« Billy – Il était une fois un garçon venu de l’ouest » soulève la question suivante : Pourquoi avons-nous du mal à accepter la différence ? Une histoire douce qui met en lumière les préjugés qui divisent notre monde.

