Le musée de l’illusion ; le musée le plus amusant de la Capitale !

Musée de L’illusion – Fraîchement ouvert en décembre 2019, le Musée de l’Illusion est sans nul doute le musée le plus fou de la capitale. Envie de perdre tous vos repères et vous secouez les neurones ? Sensations garanties !

MUSÉE DE L’ILLUSION – Paris 1er

Le premier musée de ce genre est né en Croatie en 2015. Le concept s’est rapidement répandu dans le monde ; New York, Shanghai, Toronto et Dubaï. Depuis décembre 2019, c’est à Paris que les visiteurs pourront défier leur cerveau avec plus 70 illusions toutes plus amusantes et hallucinantes les unes que les autres.