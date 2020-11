Nains, tome 19, Tadgar des errants

Tadgar des errants est le dix-neuvième tome de la série Nains, de l’univers fantastique des Terres d’Arran, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Nicolas Jarry, Pierre-Denis Goux et Jean-Paul Bordier, parue en octobre 2020.

Cinq nains arrivent devant la grande demeure d’un mage. Ax’Aaztarom fait tellement peur au roi qu’il doit servir, qu’il se retrouve isolé, avec une paix royale, loin de tout. Alors que Tadgar s’avance sur les marches du palais, Lygdr explique qu’elle ne le sent pas… Elle a l’impression qu’il va la faire à l’envers, car c’est un ensorceleur de malheur ! Tadgar le prend mal, affirmant qu’elle croit que tout ce qu’il entreprend fini mal. Alors la naine revient sur de vieilles histoires, comme l’idée de revendre une cargaison de picrate frelaté au roi de Lombardie, ou encore la fois où la bande devait juste rapporter la tête d’un chef de horde ogre. A chaque fois, Tadgar tente de trouver des excuses, mais la jeune naine poursuit… Alors qu’ils sont en train de débattre devant la porte du mage, celle-ci s’entrouvre, laissant apparaître un gobelin, serviteur du mage Ax’Aaztarom.

Ce nouveau récit est plein d’humour et de combat, avec cette joyeuse troupe de cinq nains errants, qui tentent de s’en sortir, tant bien que mal, à travers de petits larcins, qui finissent toujours assez mal, et même bien plus que cela. A croire que les idées de Tadgar ne sont pas trop mauvaises, jusqu’au moment où l’un d’eux en fait de trop… La bande dessinée est surprenante, plutôt amusante, elle n’en reste pas moins sérieuse, avec ces trois nains et deux naines, qui se font avoir par un mage, sont poursuivis par un autre qui veut leur peau, tentent des pourparlers avec des tribus orcs, avant de semer la guerre, sauver un prince et bien d’autres choses encore à découvrir ! En effet, il y a plein de rebondissements dans ce récit captivant, où l’on ne s’ennuie jamais des frasques de ce petit groupe, qui semble malgré tout un peu maudit. Le dessin est plaisant, toujours dans la même fibre que toute la saga, offrant ainsi des scènes de combats épiques et fous, avec un trait fin et travaillé.

Tadgar des errants est le dix-neuvième tome de la série Nains, des éditions Soleil, présentant un petit groupe de nains errants qui tente de s’en sortir, de garder leur liberté, tout en récoltant malhonnêtement des talions. Mais il semblerait que les plans de Tadgar ne tournent jamais bien…