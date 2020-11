Diffuz : Des défis solidaires pour changer le monde

Et si changer le monde passait par des défis solidaires simples au quotidien ?

C’est ce que propose le site Diffuz qui met en avant des actions solidaires. Que ce soit virtuellement depuis votre ordinateur ou via une action sur le terrain près de chez vous ! Leur slogan ? Petites actions pour grands défis ! En effet, afin de soutenir les grandes causes de notre société, nous avons besoin de chacun d’entre nous. Tout le monde peut faire sa part et permettre de grands progrès. Le site vous permet de développer votre pouvoir d’agir où que vous soyez en France. De plus, cela est en fonction du temps libre que vous avez à consacrer à ces défis de solidarité.

Il y en a pour tout le monde ! Par exemple, virtuellement, plusieurs défis divers vous seront proposés : Vider sa boite mail pour aider l’environnement, répondre à un questionnaire d’une association, participer à une formation en ligne sur le harcèlement de rue et comment y faire face ainsi que pleins d’autres encore !

Sur le terrain, des actions comme : participer à un chantier bénévole, faire un calendrier de l’avent pour les personnes âgées, participer à une réunion d’information d’une association, faire du sport pour soutenir une cause, présenter son métier à des collégiens, don de duvets pour les sans-abris… liste non exhaustive :-)

Tu pourras également rejoindre une communauté selon la cause à laquelle tu es le plus sensible ( ou toutes, cela est possible également ! ), c’est d’autant plus facile d’être motivé quand on s’aperçoit qu’on est pas le seul à vouloir faire avancer les choses à son échelle. Ainsi, que tu sois intéressé pour agir contre la pauvreté et l’isolement, la protection de l’environnement, la jeunesse, l’égalité ou la prévention et la santé, je suis sûr que tu pourras trouver et t’informer sur ce qui te donne l’envie d’agir !

Diffuz est donc un formidable outil pour commencer quelque part lorsqu’on se sent notamment débordé par la tâche à accomplir concernant les problèmes de notre société !