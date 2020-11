Fruits et légumes de saison – Calendrier 2021

C’est aux éditions Hugo & Cie qu’est paru, en septembre 2020, le calendrier 2021 Fruits et légumes de saison. Un bel ouvrage, un calendrier mural, pour une année gourmande, saine, avec les fruits et légumes de saison, à retrouver dans le jardin, sur les étals du marché et dans l’assiette !

Le calendrier mural est tout simple, pour pourtant bien pratique et plaisant. A chaque double page se trouve un fruit ou un légume présenté, correspondant au mois de sa récolte. Une recette est également suggérée, pour un peu plus de gourmandise et mettre en appétit. Un tableau vient rappeler les légumes et fruits de saison, compléter par leur calorie et leur prix moyen au kilo. Sur la deuxième page, celle qui va se retrouver sur le bas, lorsque le calendrier sera accroché au mur, se trouve le mois, avec toutes les semaines et les jours. Un grand tableau qui permet de noter toutes sortes de choses.

En effet, le calendrier semble simple, à première vue, mais il est bien pratique, avec ces légumes et fruits de saison à retrouver sur chaque mois, afin de prendre soin de soi, de sa famille et de manger mieux. Des recettes gourmandes viennent apporter quelques délicieuses et audacieuses idées. La liste des fruits et légumes est assez complète, pour pouvoir varier les plaisirs et peut-être aussi faire des découvertes. Pour les petits budgets, le prix moyens au kilo de ces fruits et légumes de saison, permet de comparer et de se rendre compte de la juste valeur de ces produits. Enfin, la partie calendrier est assez vaste, très claire, permettant de se retrouver facilement et de noter plusieurs choses, telles que des rendez-vous, des anniversaires, de réunions de famille…

Fruits et légumes de saison est un calendrier malin, des éditions Hugo & Cie, un ouvrage plaisant et intelligent, qui propose, en plus d’un calendrier classique où l’on peut se retrouver dans l’année à venir et de noter tout ce qu’il y a d’important, de retrouver les légumes et fruits de saison, des idées recettes saines et gourmandes, afin de manger le plus sainement possible.