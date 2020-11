Lansay – Jeux de société et de loisirs créatifs pour Noël

La marque française de jeux et jouets, Lansay, présente des jeux, jeux de société et coffrets de loisirs créatifs, pour ce Noël 2020. Des expériences uniques, de l’amusement, du partage, de la création sont à retrouver au pied du sapin de Noël, pour tous les enfants !

Lansay, créateur français de jeux et jouets, depuis 1972, présente de belles expériences à vivre à travers les nouveautés de cette fin d’année. Il y a le jeu Totem Infernal, qui a été remis au goût du jour, et que nous avons déjà présenté, mais il y a aussi des jolis coffrets de jeux de société ou de loisirs créatifs, pour les enfants, tels que le jeu Dr Good, par Michel Cymes, ou encore le coffret Rainbow Brush.

Le jeu Dr Good, pour les enfants à partir de 8 ans, invite à tester ses connaissances sur le corps humain, la santé, le bien-être et l’alimentation. Une boîte carrée et colorée, qui se compose d’un plateau, de six pions, d’un dé, de vingt-quatre quarts de cerveaux, de 220 cartes et d’une règle du jeu. De 2 à six joueurs, le jeu de plateau est familial, pour les enfants à partir de 8 ans.

Le but du jeu est simple, il suffit de rassembler les quatre parties du cerveau, pour gagner. Le premier à avoir un cerveau complet, avec quatre couleurs différentes, remporte la partie. Pour gagner des parties du cerveau, il va falloir avancer sur le plateau de jeu, avec l’aide de son pion de couleurs et du dé. Il va falloir, également répondre correctement aux questions des cartes, pour obtenir les morceaux de cerveau désirés. Les cartes proposent des questions différentes, pour obtenir des hémisphères de cerveau de couleur, avec comme thèmes le corps humain, la santé, le bien-être et l’alimentation. Le jeu est plaisant, instructif et intéressant, apportant aussi des réponses complètes aux questions posées.

Le coffret Rainbow Brush Mon atelier de lettres est assez complet, pratique et créatif, pour les enfants à partir de 7 ans. La boîte carrée et colorée contient un tapis à dessin, de 8 feutres à clipser, d’un support pour feutres et tablette, de vingt feuilles de dessin et d’une notice. Les feutres Rainbow Brush, avec leur pointe biseautée, permettre aux jeunes artistes de faire différentes épaisseurs de trait. Ils se clipsent également entre eux, permettant de faire des effets arc-en-ciel somptueux et inratables. Une technique unique, brevetée et déposée ! Le jeu créatif est donc complet et simple, pour réaliser de superbes œuvres, notamment les lettres de son prénom, une initiation à la calligraphie. Les enfants peuvent aussi créer de nombreux dessins, avec les feutres uniques, laisser libre leur imagination pour créer de belles illustrations colorées, aux effets arc-en-ciel.

Lansay, créateur français de jeux et de jouets, propose, entre autres coffrets de jeux, le nouveau jeu de société Dr Good, un jeu familial, instructif et amusant, ainsi que des coffrets Rainbow Brush offrant une nouvelle façon de dessiner aux petits artistes, avec des effets arc-en-ciel saisissants. Des expériences fabuleuses à retrouver au pied du sapin de Noël.

