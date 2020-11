La Roue de l’Embobineur – le nouveau jeu de la série FRIENDS

Partagez





Jeu quiz issu de la série Friends – Les fans de la série ont de quoi se réjouir avec ce nouveau jeu que l’on a découvert lors de l’épisode 20 de la saison 8. Joey se prépare assidument à une audition pour devenir l’animateur télé d’un jeu sans queue ni tête : L’Embobineur, également appelé le Mystificateur (Bamboozle en VO). Chandler et Ross se portent candidats et se prennent immédiatement au jeu => Ross, voulez-vous tenter une autre question ou préférez-vous faire tourner la roue des Mutilations Humaines ?

LA ROUE DE L’EMBOBINEUR

un jeu de quiz complètement loufoque issu de la série FRIENDS

Le Père Noël commence sa tournée pour les fans de la Sitcom FRIENDS. Comme dans votre série préférée Friends (E20 S8), jouez à l’Embobineur chez vous ! Ce jeu de quiz sur la série Friends avec 150 questions et des règles complètement loufoques vous mettra la tête à l’envers. Fous rires garantis !

Le but du jeu ? Être le premier joueur à remonter l’Échelle de la Chance, à rejoindre la Mare du Paradis et à tirer la queue du Macaque d’Or, pour être couronné Roi Vache et Vicieux.

Pour ce faire, composez votre équipe de 2 à 6 joueurs (12 ans et plus), munissez-vous de la boîte de jeu qui contient 110 cartes, 1 dé, 6 pions et la célèbre Roue “des Mutilations Humaines”. C’est parti pour une partie de 30 minutes complètement barrée ! Il ne vous restera plus qu’à entonner ” 🎼 I’ll be there for youuuuuu ♫” et peut-être voir apparaître dans votre salon la joyeuse bande des 6 accolytes.

À offrir ou à s’offrir, jeu publié chez Cartamundi et disponible sur Amazon pour 14,99€