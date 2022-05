Ne chatouille pas le T-rex ! est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne, paru en avril 2022. Un livre sonore à toucher, pour les tout-jeunes lecteurs, qui vont s’amuser à écouter les cris des dinosaures, tout en chatouillant ses créatures fascinantes.

Dès la couverture, les enfants peuvent chatouiller le T-rex, qui va rugir, par la suite. La couverture est ajourée, permettant ainsi de retrouver le fameux dinosaure, sur la première double page. Là encore, les tout-petits sont invités à chatouiller le T-rex, pour qu’ils puissent l’entendre rugir ! A la double page suivante, c’est le pliosaure qui est à retrouver, sous l’eau, parmi les poissons et crabes. Lui, non plus, il ne faut pas le chatouiller, sinon il peut grogner. Ainsi, les enfants s’amusent à toucher son corps tacheté, pour entendre son cri, son grognement sous l’eau.

Le livre carré est solide, avec ses pages cartonnées. Il est facile à prendre en main, avec ses coins arrondis et pages épaisses. L’ouvrage est également ajouré, il présente des trous à chaque page, pour inciter les enfants à découvrir la suite, ce qui se cache derrière ces ouvertures ! Le texte est très court, interpellant les jeunes lecteurs directement, les invitant indirectement à chatouiller les dinosaures, pour entendre leur cri. En effet, derrière les textures à toucher, se trouve une puce qui actionne le cri de l’animal, qui rugit, gronde, grogne… La découverte est amusante, permettant d’éveiller les enfants, qui vont connaître différents dinosaures, ces créatures incroyables, qui fascinent toujours. Le dessin est coloré, offrant un bel univers doux et joyeux à découvrir.

Ne chatouille pas le T-rex ! est un livre animé et sonore, des éditions Usborne, qui vient compléter la collection Je touche, j’écoute. Un ouvrage adorable et amusant, qui permet une première approche interactive, pour découvrir les dinosaures, à travers le toucher et l’ouïe.

Ne chatouille pas le T-rex Je touche, j’écoute