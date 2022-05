6 points cruciaux à prendre en compte lors du lancement d’une boutique en ligne

Créer une boutique en ligne est relativement facile depuis plusieurs années non seulement parce que c’est un marché qui a explosé (la vente en ligne ne cesse d’augmenter d’année en année), mais aussi parce qu’il y a de nombreuses solutions s’adressant à tous types de projets sans avoir besoin de connaissances avancées en informatique.

Malgré tout, si du côté technique il est aisé de s’en sortir sans trop de difficultés, créer une boutique sur internet demande d’avoir un plan solide afin que votre projet soit non seulement pertinent, mais surtout rentable sur le long terme. Il y a de nombreuses erreurs à éviter et c’est pourquoi nous allons vous parler des 6 points cruciaux à prendre en compte lors du lancement de votre magasin virtuel afin de partir sur un bon départ.

Définir vos produits

Avant même de songer à l’idée de créer votre commerce virtuel, il est nécessaire de savoir ce que vous voulez vendre, à quel point il y a de la compétition et surtout comment rentabiliser ces éventuels produits.

De toute évidence dans le commerce la vente d’un bien contre de l’argent est extrêmement répandu, mais ce n’est pas le seul vecteur avec lequel se faire l’argent via une boutique en ligne. Vous pouvez après tout vendre des services, vos compétences ou bien tout ce qui sera susceptible d’intéresser vos futurs clients.

C’est pourquoi il faut bien réfléchir à votre stratégie avant même de vous lancer. Cela va plus loin avec la définition de votre niche. Ce terme signifie plus simplement le domaine dans lequel vous avez décidé de créer votre boutique en ligne.

Par exemple, il existe des milliers de magasins en ligne destinés à la vente de produits pour chiens et chats. Qu’est-ce qui va garantir votre succès si vous êtes un énième commerce de la sorte vendant des objets similaires ? C’est ici qu’intervient le principe d’une niche. Plus un marché est compétitif et vaste, plus il peut sembler difficile d’entrer dans celui-ci, mais il s’avère que c’est toujours possible du moment que vous êtes capable d’avoir un angle d’approche nouveau et qui saura attirer des individus qui ont besoin de vos produits.

Ainsi pour en revenir à la niche des chiens et chats plutôt que d’essayer de vendre une large gamme d’accessoires, il sera judicieux de se concentrer sur quelque chose de plus spécifique. Par exemple, si les vêtements pour animaux sont à la mode il serait intéressant de se spécialiser davantage afin de tirer votre épingle du jeu parmi toutes les boutiques déjà existantes si elles ne sont pas aussi spécifiques que vous.

Analyser les tendances

Ce second point est étroitement lié au premier. Au-delà de définir votre niche, la façon dont vous allez rentabiliser votre boutique, il est toujours important de sonder le marché. De ce fait, avoir une idée des modes du moment dans votre domaine sera primordial tout comme une étude de marché devrait être réalisée un minimum.

Bien entendu, vous ne pouvez pas pleinement savoir si votre business va fonctionner sans le lancer. En revanche, vous pouvez étudier vos concurrents et tenter de définir un profil type de vos futurs clients. Qu’est-ce qui pourrait les convaincre d’ acheter chez vous ? Comment pouvez-vous les aider au point qu’ils s’intéressent à vos services et produits ?

De la même façon, pour en revenir sur l’exemple avec les boutiques chiens et chats si l’été arrive et que vous voulez rentabiliser votre commerce en ligne dans les semaines ou mois à venir il vaudra mieux éviter de vendre des imperméables pour animaux.

C’est donc non seulement une question du bon sens en fonction du quotidien, mais aussi être capable de trouver le bon filon ou tout simplement la mode du moment qui provoquera un besoin évident chez vos futurs clients concernés par vos services ou produits.

Avoir un hébergeur

Maintenant vous avez un début de plan, il faut penser au côté technique. Un site web ou plutôt une boutique en ligne demandera dans la majorité des cas d’avoir un hébergement web. Il en existe de nombreux avec énormément d’options c’est notamment le cas de l’hébergement gratuit Hostinger qui vous offre des solutions clé en main avec un WordPress déjà installé afin de vous lancer très rapidement dans l’aventure à l’aide d’un plugin appelé WooCommerce qui très utilisé dans le domaine des boutiques en ligne.

De la même façon, il existe également Shopify qui peut être une bonne alternative. Vous n’aurez ici pas besoin exactement d’un hébergeur, mais en contrepartie vous paierez une commission sur chaque vente que vous effectuez.

Chaque business modèle se vaut, tout dépend de votre stratégie et de ce que vous voulez. Finalement, ce qui compte c’est d’avoir une boutique en ligne fonctionnelle et stable que vos clients pourront utiliser pleinement sans avoir des difficultés à effectuer leurs opérations et également une charte graphique lisible afin de rendre cela simple d’accès.

Produire du contenu

La production de contenu est de plus en plus essentielle si vous désirez créer un commerce en ligne viable sur le long terme. Il y a de toute évidence les fiches produits qu’il faudra savoir construire avec habileté afin de non seulement indiquer toutes les précisions relatives à ce que vous vendez, mais aussi pour convaincre de passer à l’achat.

D’un autre côté, la production de contenu se fait souvent sous la forme d’articles, mais des vidéos YouTube, des podcasts ou encore tout autre vecteur de communication n’est pas à exclure. Le but de ce contenu n’est pas de vendre vos produits directement, mais plutôt d’apporter de l’aide à vos visiteurs.

En effet, en général il faut en priorité songer à aider plutôt qu’à tenter de vendre. La plupart des gens peuvent cliquer sur les publicités parce qu’ils ont vu un produit qui les intéresse ou que le visuel a eu de l’impact sur eux, mais au-delà très souvent acheter quelque chose commence par un besoin de régler un problème ou bien simplement vouloir quelque chose d’esthétique. Via votre contenu vous êtes la solution qui permettra de renseigner davantage sur votre niche avant de pouvoir mettre en avant vos produits comme une réponse à tous ces problèmes.

Admettons que vous vendez des aspirateurs, plutôt que simplement présenter vos produits et chercher à les vendre au maximum. Vous pouvez commencer par rédiger du contenu sur comment entretenir les sols, comment bien nettoyer sa maison ou tout autre sujet similaire. Il sera bon par la suite d’illustrer votre contenu à l’aide de vos articles. C’est en amenant une solution à un problème, en aidant que vous pourrez concrétiser bien plus de ventes.

De plus, créer du contenu c’est aussi améliorer son référencement et donc avoir plus de visiteurs : c’est-à-dire potentiellement plus de clients.

Promouvoir votre boutique en ligne

De toute évidence avoir une boutique en ligne c’est aussi savoir la promouvoir afin de générer de l’audience que vous pourrez convertir en éventuels clients. La publicité est un moyen relativement efficace et rapide notamment à court terme, mais il faut avoir un budget en conséquence.

Au-delà sur le long terme il faudra utiliser d’autres stratégies comme travailler votre référencement notamment via la production de contenu. De la même façon, il ne faut pas ignorer les réseaux sociaux qui sont un excellent moyen de communication pour toucher le plus grand monde.

Bien entendu, il faudra vous renseigner et apprendre les codes pour générer de l’attention et savoir captiver votre public afin de l’inciter à visiter votre boutique et effectuer une conversion en acheteur. Cela prend du temps et c’est un travail qu’il faudra tenir sur la durée de façon régulière pour en constater les effets positifs.

Devenir une marque

Ce n’est peut-être pas quelque chose que tout le monde peut considérer comme un point crucial pour le lancement de votre boutique en ligne et cela dépend également si vous êtes déjà une entité avec des commerces physiques ou non.

Il est pourtant indispensable de songer à vous présenter comme une marque afin d’établir un certain label et donc une plus-value de vos produits. Cela passe par vous construire une identité (l’identité de votre marque, son histoire). Soignez donc votre charte graphique, vos écrits, ayez un logo qui soit clair et représente bien votre concept.

C’est un travail de longue haleine, mais pour résumer en quelques mots : ayez l’air professionnel au maximum. Cela renforcera non seulement le sérieux de votre entreprise (vendre des produits de qualité est un bon investissement sur le long terme), mais cela augmentera également la confiance des utilisateurs qui seraient éventuellement un peu frileux à acheter. L’établissement d’une relation entre vos clients et vous-même s’établit par une mise en confiance vis-à-vis de votre image de marque.