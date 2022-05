Top 3 des moyens de financement pour votre entreprise

Petite ou moyenne entreprise, il n’est pas toujours facile de s’en sortir avec les charges financières. Le mieux parfois serait de penser à un financement pour votre entreprise. Il existe désormais divers moyens de financer votre entreprise. Vous pouvez opter pour un financement interne, c’est-à-dire par vous-même et vos associés. Vous pouvez aussi opter pour un financement externe, c’est-à-dire par des prêts et dons. Voici 3 de ces 2 formes de financement qui pourraient vous intéresser.

Financement participatif : Crowdfunding

Le crowfunding qui est un financement participatif prend des proportions inimaginables depuis 2017. De plus en plus de startups se tournent vers ce moyen de financement bénéfique. Le crowfunding est la solution pour les startups en difficulté, car il leur permet d’avoir l’aide de particuliers prêts à investir dans des projets. Il s’agit de dons. Les particuliers peuvent demander une contrepartie ou non, ou acquérir des actions.

Les contreparties sont généralement des échantillons du futur produit, une tasse ou un t-shirt à l’effigie de l’entreprise. Ce moyen de financement a de nombreux avantages. Les startups ou PME en ressortent très satisfaites. Vous pouvez consulter l’avis ayomi pour une confirmation.

AVANTAGES

Le premier avantage est que vous pouvez avoir des fonds de personnes diverses sans obligation de remboursement. Parfois, les contreparties exigées ne sont pas au-delà de vos capacités. Le financement vient de vos proches ou de votre propre réseau. Vous pouvez être financé, que vous soyez une petite ou moyenne entreprise. De plus, une bonne campagne de crowfunding permet de faire connaitre votre entreprise et d’avoir une meilleure visibilité. Il s’agit par ailleurs d’une méthode simple et rapide.

INCONVÉNIENTS

La campagne fait appel à un nombre important d’individus. Par conséquent, pour que ça marche, vous devez vraiment vous donner à la campagne. C’est pour ça qu’il est préférable de se tourner vers des plateformes comme Ayomi qui possède une intelligence artificielle qui se charge de tout. Parfois, la règle « du tout ou rien » est aussi appliquée. Soit vous repartez votre objectif atteint, soit vous repartez les mains vides ce qui ne risque pas d’arriver avec Ayomi.

Financement participatif : Crowdlending

Le crowlending est un peu différent du crowfunding. Il s’agit toujours de prêts auprès de particuliers, mais aussi des entreprises qui souhaitent s’associer à un projet. Depuis 2019, les startups se tournent de plus en plus vers ce financement pour échapper à toutes les procédures qu’imposent les banques. Vous pouvez passer par des plateformes qui proposent ce service afin de vous aider à trouver un financement.

AVANTAGES

Le crowlending ne demande ni des procédures administratives particulières ni des garanties. Il s’agit d’une méthode de financement moins contraignante. Vous pouvez financer une entreprise qui n’a même pas de chiffres d’affaires et lancer votre produit.

INCONVÉNIENTS

Les plateformes peuvent parfois vous rendre la vie difficile, car chaque plateforme possède ses contraintes. L’entreprise a l’obligation de rembourser ses prêts et le particulier n’a aucune garantie de retrouver ses fonds. En fonction des risques, ce sera à la plateforme de définir les taux d’intérêt. Ici, le rendement sur investissement est attendu dans un délai bien connu.

Cession bail : lease back ou crédit-bail

Le crédit-bail n’a rien à avoir avec le crowfunding ou le crowlending. Si ces deux dernières sont simples et moins rigoureuses, le lease back est tout le contraire. Il ne s’agit pas d’un moyen de financement qui pousse une PME à renoncer à certains biens en conservant l’usufruit. Autrement, l’entreprise devient locataire d’un bien très couteux selon un contrat à durée déterminée. Une fois la durée écoulée, l’entreprise peut racheter ce bien.

AVANTAGES

Le financement est immédiat,

Les dettes de l’entreprise sont moindres,

Une opportunité fiscale s’offre à l’entreprise.

INCONVÉNIENTS

Le crédit-bail n’est valable que si l’entreprise est prête à mettre en jeu un bien d’une grande valeur.

Chaque type de financement, quelle que soit sa catégorie, interne ou externe, a des avantages et des inconvénients. Vous avez donc l’obligation de peser le pour et le contre de chacun d’eux pour mieux orienter votre choix. Le choix le plus judicieux étant d’opter pour le crowfunding avec Ayomi.