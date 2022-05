Science infuse – L’espace-temps

Science-infuse est une nouvelle série, des éditions Bamboo, qui débute avec ce premier tome, L’espace-temps. Une bande dessinée de Bertrand BeKa, Chacma et Julien Mariolle, parue fin mars 2022, qui propose de découvrir la science à travers une aventure pleine d’humour et de péripéties.

Dans une maison de banlieue, des parents appellent leurs enfants. Il y a Dimitri, qui a 14 ans, et est passionné de biotechnologie, qui dit qu’il arrive ! Dans sa chambre, à la fenêtre, avec sa lunette, Albertine, 13 ans, est fan d’astrophysique et explique qu’elle aussi arrive. Blaise, 11 ans, ne vit que pour les mathématiques, devant son bureau, il écrit des formules, tandis que sa petite sœur Erwine, 10 ans, fascinée par la mécanique quantique lit un livre. Dans le salon, il y a mamie et Justin, 12 ans, dans le canapé, qui jouent à la console. Les parents se préparent pour sortir et rappellent aux enfants que s’ils ne se pressent pas, ils risquent d’arriver en retard à la conférence sur la diminution du rayonnement électromagnétique polaire. Puis, la mère se rapproche de Justin pour savoir s’il est sûr de ne pas vouloir les accompagner. L’enfant répond qu’il est certain de ne pas vouloir venir, il préfère rester avec sa grand-mère.

La série a pour but de faire aimer les sciences aux jeunes lecteurs, à travers une aventure incroyable, de deux jeunes gens. En effet, Justin et son amie Solène, qui sont des enfants comme les autres, reçoivent la visite d’Ulwazi, un voyageur du futur. Il est là pour rendre visite aux quatre enfants doués en science, mais malheureusement, ils sont partis pour un moment. En attendant, il propose à Justin et Solène de leur enseigner les fondamentaux de la science. Ainsi, c’est en réalité virtuelle que les enfants vont découvrir l’espace-temps, les secrets de l’univers, de la Lune aux confins du système solaire et même au-delà. La bande dessinée est plaisante à découvrir, curieuse, avec cet homme du futur et son assistante, qui vont emmener les deux amis à la découverte de l’espace et du temps. Le récit est bien rythmé, avec de l’humour et des informations sur ces sciences de l’astronomie et cosmologie. Les connaissances sont vulgarisées, pour que les enfants puissent comprendre et mieux interpréter les faits. Le dessin est simple et efficace, avec un trait rond et des personnages expressifs.

L’espace-temps est le premier tome de la nouvelle série de vulgarisation des sciences, pour les enfants, intitulée Science infuse. Un album des éditions Bamboo qui propose de s’intéresser à la science, à travers une aventure drôle, excitante, amusante, enrichissante.

Science infuse aux éditions Bamboo