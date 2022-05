20, allée de la Danse – Seule contre tous

Seule contre tous est le troisième tome de la deuxième saison de la série 20, allée de la Danse, des éditions Nathan. Un roman jeunesse, d’Elizabeth Barféty et Magalie Foutrier, paru en mars 2022, qui présente un récit basé sur la différence, l’amitié et l’acceptation de soi.

Jeudi soir, à l’internat, après le cours d’expression musicale, quelques stagiaires sont réunis sur les canapés de l’espace détente du premier étage. Les enfants profitent d’une courte pause avant de faire les devoirs et d’aller dîner. Comme souvent, à cette heure-ci, les conversations tournent autour de leurs familles. Marius dit que ses sœurs lui manquent trop, car à la maison il est le petit chouchou. Mais ici, à l’école de danse, il est obligé de se débrouiller… Puis, il grimace, ce qui fait rire tout le monde ! Alice rebondit et affirme que ce qu’il y a de plus dur c’est de ne pas voir sa petite sœur, car à son âge on change trop vite…

Le récit débute avec un peu de nostalgie, avec ces élèves qui parlent de leurs familles et de ce qui leur manque. Jade, de son côté, se sent délaisser par ses parents qui ne sont pas venus, une fois de plus, à la journée portes ouvertes. De plus, la jeune fille cache sa dyslexie à ses amis, refusant toutes les aides. Elle se sent seule, différente et s’isole, jusqu’à sa rencontre avec Gabriel, dyslexique, lui aussi, qui va lui faire partager sa passion… Le roman est bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs à partir de 8 ans, proposant des sujets actuels et touchants, comme la différence, la dyslexie, l’amitié et l’acceptation de soi. Le fil rouge de la danse et le quotidien de ces élèves sont aussi, et toujours, à retrouver, offrant une belle immersion dans cet univers passionnant. Quelques illustrations viennent parfaitement accompagner le récit touchant, juste et réaliste.

Seule contre tous est le troisième tome de la deuxième saison de la série réaliste, pertinente et toute en finesse, 20, allée de la Danse, des éditions Nathan. Un roman jeunesse passionnant qui vient présenter cinq petits rats, et plus particulièrement Jade, qui se sent différente et s’isole…

