Le 75ème Festival de Cannes aura lieu du 17 au 28 Mai : le jury et les films attendus

Après une édition sous le soleil du mois de juillet, le Festival de Cannes se tiendra cette année du 17 au 28 Mai. L’acteur Vincent Lindon présidera cette 75ème édition, qui débutera par la projection hors compétition du dernier film de Michel Hazanivicius, Coupez !.

Le jury sera présidé par Vincent Lindon

C’est l’acteur Vincent Lindon qui succèdera à Spike Lee et qui présidera la 75ème édition du Festival de Cannes. Habitué de la Croisette, il est venu à plusieurs reprises pour accompagner des films en compétition. En 2015, il avait reçu le prix d’interprétation pour La loi du marché de Stéphane Brizé. L’année dernière, il interprétait le père de l’héroïne de Titane de Julia Ducournau qui a remporté la Palme d’Or. Il sera entouré de quatre femmes et quatre hommes : Rebecca Hall (vue notamment dans The Town et Vicky Cristina Barcelona), l’actrice indienne Deepika Padukone, Noomi Rapace révélée par la trilogie Millenium, l’actrice italienne Jasmine Trinca (vue notamment dans La Chambre du fils, palme d’Or de Nanni Moretti) qui viendra présenter son premier film en tant que réalisatrice en séance spéciale. Chez les hommes, trois réalisateurs déjà venus à Cannes complèteront ce jury : l’iranien Asghar Farhadi reparti avec le Grand Prix du Festival avec Un héros l’année dernière, Jeff Nichols et Joachim Trier.

Une sélection très riche

Le programme, qui s’annonce particulièrement riche, verra le retour de plusieurs réalisateurs en compétition pour la Palme d’Or : les frères Dardenne, David Cronenberg, Arnaud Desplechin, James Gray, Cristian Mungiu, Ruben Ostlund, Park Chan-Wook ou encore Kirill Serebrennikov. Parmi les vingt et un films en compétition, on note la présence de nombreux films français. Voici la sélection de cette 75ème édition :

Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi

Les Crimes du futur de David Cronenberg

Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Stars at Noon de Claire Denis

Frère et Sœur d’Arnaud Desplechin

Close de Lukas Dhont

Armageddon Time de James Gray

Broker de Kore-eda Hirokazu

Nostalgia de Mario Martone

RMN de Cristian Mungiu

Triangle of Sadness de Ruben Östlund

Haeojil Gyeolsim de Park Chan-Wook

Showing up de Kelly Reichardt

Leila’s Brothers de Saeed Roustaee

Boy from Heaven de Tarik Saleh

Zhena Chaikovkogo de Kirill Serebrennikov

Hi-Han de Jerzy Skolimowski

Holy Spider d’Ali Abbasi

Pacification-Tourment sur les îles d’Albert Serra

Un petit frère de Léonor Serraille

Le otto montagne de Charlotte Vandermeersch et Félix Van Groeningen

Comme tous les ans, de nombreux films ne concourront pas pour la Palme d’Or et seront projetés hors compétition, en séances spéciales, en séances de minuit ou dans la catégorie « Cannes Première ». Certains d’entre eux assureront, sans aucun doute, de belles montées des marches. Tom Cruise sera ainsi sur la Croisette pour Top Gun : Maverick de Joseph Kosinski. Baz Luhrmann présentera son biopic consacré à Elvis. Cédric Jimenez reviendra sur les attentas du Bataclan avec Novembre. Louis Garrel présentera son dernier film en tant que réalisateur, L’innocent. Après Mad Max Fury Road, George Miller montera les marches avec l’équipe de Trois mille ans à t’attendre. Côté français, Nicolas Bedos sera accompagné d’Isabelle Adjani, Pierre Niney, Charles Berling notamment pour présenter son troisième film en tant que réalisateur, Mascarade, tourné sur la Côte d’Azur.

En séance de minuit, il faudra compter sur Fumer fait tousser de Quentin Dupieux. Dans la catégorie Cannes Première, on pourra découvrir les nouveaux films de Marco Bellocchio, Rachid Bouchareb, Serge Bozon, Dominik Moll et Emmanuel Mouret. Quant à Olivier Assayas, il viendra présenter sa série Irma Vep avec Alicia Vikander. A noter que Ethan Cohen montrera son documentaire consacré à Jerry Lee Lewis en séance spéciale.

La catégorie Un certain Regard accueillera notamment Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Plus que jamais d’Emily Atef ou le dernier film de Gaspard Ulliel avec également Vicky Krieps.

De nombreuses stars attendues

Cette année encore, de nombreuses stars françaises et internationales se succèderont sur le tapis rouge. Sont attendus notamment : Romain Duris, Berenice Bejo, Marion Cotillard, Virginie Efira, Isabelle Adjani, Pierre Niney, Jean Dujardin, Léa Seydoux, Melvil Poupaud, Vincent Lacoste, Léa Drucker, Adèle Exarchopoulos, Tom Cruise, Tom Hanks, Austin Butler, Kristen Stewart, Anne Hathaway, Robert de Niro, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Margaret Qualley…

Rendez-vous le 17 mai pour l’ouverture du 75ème Festival de Cannes.