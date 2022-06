Nécropolis – Les nouveaux gardiens

La série Nécropolis, de Fabrice Colin, se conclut avec ce quatrième tome, Les nouveaux gardiens, paru aux éditions Nathan, en avril 2022. Un roman jeunesse, pour les enfants à partir de 10 ans, qui présente une aventure gothique, pleine de magie et de suspense, au cœur du plus grand cimetière du monde.

Lee-Ann était prise au piège et ne s’était jamais sentie aussi impuissante. Les mailles du filet de son ravisseur serraient tellement que les cordages mordaient sa peau. Ses poignets et mollets étaient comprimés, sa trachée cisaillée. La jeune fille peinait à respirer. Elle n’essayait pas de se débattre, cela était inutile. Elle était renversée, brinquebalée, et se contentait de serrer les dents. Elle était sur le dos de son assaillant, jetée comme un vulgaire paquetage. Le ravisseur courait et dévalait les marches, haletant, sans le moindre égard. Il semblait fuir une menace. Lee-Ann se demandait où il pouvait bien l’emmener comme ça !

C’est avec une scène haletante, pleine de suspense et d’émotions, que débute le dernier tome de la série. L’intrigue est toujours maîtrisée, pleine de rebondissements et de suspense, présentant une aventure pleine de magie dans un cadre gothique surprenant et captivant, une ville-cimetière. Les quatre héros poursuivent leur mission, tant bien que mal, pour tenter de retrouver le quatrième sceau qui permettrait de protéger Nécropolis. Ils tentent de monter un plan pour faire face à l’assaut des morts-vivants, mais des choix difficiles vont devoir être pris, pour tenter de s’en sortir… Le récit est plaisant, bien rythmé et adapté, offrant une aventure épique, fantastique et captivant, avec dix-sept chapitres courts, pour une lecture accommodante pour les jeunes lecteurs.

Les nouveaux gardiens est le quatrième et dernier tome de la série Nécropolis, des éditions Nathan. Un roman jeunesse qui présente la conclusion d’une aventure épique, entremêlant magie, fantastique et gothique, dans une ville-cimetière captivante.

Saga Nécropolis