La 16e édition des Nuits Carrées d’Antibes aura lieu les 23,24 et 25 juin

Les Nuits Carrées d’Antibes, organisées par Label Note, ont une place à part dans le paysage musical de la Côte d’Azur : elles démarrent la saison estivale. La 16e édition de ce festival tant attendu aura lieu les 23, 24 et 25 juin. Comme l’année dernière, les concerts auront lieu au Pré des Pêcheurs à Antibes, au pied des remparts et aux portes du viel Antibes.

La programmation

Jeudi 23 juin :

David Walters : chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, il va nous embarquer dans un périple haut en couleur.

Benjamin Epps, rappeur de 25 ans, originaire de Libreville au Gabon, sera de retour sur scène avec son troisième projet.

The Groove Sessions : le trip-hop de Chinese Man se mêle aux influences tropicales du duo Baja Frequencia, le tout saupoudré de l’incroyable savoir faire aux platines des Scratch Bandits Crew. Une soirée placée sous le signe de la fête !

Vendredi 24 juin :

Killian Alaari, l’un des artistes les plus en vogue du pyasage rap de sa région.

Jazzy Bazz: le rappeur originaire de Paris dévoilera sur scène son troisième album.

Sopico : le chanteur se définit comme un autodidacte multi-instrumentiste, curieux et passionné.

Disiz : on l’a connu sous le nom de Diziz-La Peste. Il s’affirme plus que jamais comme un artiste intemporel, au-delà des genres et des générations.

Samedi 25 juin :

The Spitters : comme à son habitude , le quattuor toulonnais, à l’énergie contagieuse, va mettre une ambiance festive sur scène.

The Inspector Cluzo : le nouvel album de ces deux Gascons sortira en 2023. Ils étaient aux Nuits Carrées l’année dernière, avec une session unplegged. Ils sont de retour en 2022 pour le plus grand plaisir de leurs fans !

Suicidal Tendencies : ce groupe de crossover punk hardcore/metal formé à Venice en Californie en 1982 clôturera le festival.

Les tarifs

20 euros la soirée

50 euros le pass 3 soirs

50 euros le billet VIP par soir (sous réserve de disponibilités)

Gratuit pour les moins de 12 ans