A-ha en concert le 29 juin à Nice, au Théâtre de Verdure

Tous ceux qui ont plus de quarante ans connaissent A-ha, ce groupe mythique venu de Norvège. Qui n’a pas fredonné “Take on me”, le titre qui les a fait connaître en 1986 ? Excellente nouvelle : Morten Harket, le chanteur emblématique du groupe, Pal Waaktar-Savoy à la guitare et Magne Furuholmen à la batterie seront de passage à Nice le 29 juin au Théâtre de Verdure. La dernière fois qu’ils y étaient venus, c’était en 1988 ! Ils ont un peu vieilli mais ils sont toujours là, comme leurs très nombreux fans qui les attendent avec impatience. Leur nouvelle tournée passe dans la région ; alors courons les applaudir au Théâtre de Verdure le mercredi 29 juin !

Très rares sont les groupes dont la côte de popularité ne faiblit jamais. Dans les années 80 et 90, A-ha avait conquis le public. Encore aujourd’hui, dans les salles et sur les dancefloors d’Europe, l’effet est immédiat: le public n’a rien oublié, ni les paroles, ni les envolées des synthétiseurs d’autrefois, ni les premiers baisers en discothèque. Car, sans sourciller, a-ha, qui se forme et se sépare à mesure que le temps vieillit, ressuscite les bons souvenirs. C’est donc une évidence: d’Oslo à Rio de Janeiro, où ils avaient rassemblé une marée humaine jamais vue au Maracanã, en 1991, les trois prodiges de Scandinavie continuent à inspirer et à faire chavirer les cœurs de toute une génération.

A Nice, le 29 juin au Théâtre de Verdure, sur la Promenade des Anglais, ils interprèteront toutes les chansons que personne n’a oubliées : «Take on me», « The sun always shines on T.V », « Hunting high and low » pour ne citer que ces titres… En attendant la sortie très attendue de leur nouvel album “True North” et la diffusion en France du documentaire qui leur est consacré “A-ha The Movie” .

Tarifs (frais de location inclus), placement libre assis/debout, placement assis non garanti: Normal: 77,40€