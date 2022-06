Le Relais du Farou havre de paix

Il existe à Villefranche de Rouergue un lieu où il fait bon poser ses valises. Le Relais du Farrou est à la fois un hôtel où se détendre, une parenthèse dans sa vie. Mais c’est aussi un restaurant, que dis je, une table gastronomique qu’il faut absolument découvrir ou redécouvrir. Je vous propose de pousser le porte du Relais du Farrou et de vous apaiser.

Un peu d’histoire:

Tout commence en 1792, avec la naissance du Relais de Farrou. Au début comme beaucoup d’établissements à cette époque, Le Relais du Farrou est à la fois relais de poste, auberge et maréchal ferrant. A la tête de ce nouveau relais, la famille Cardalliac. Famille qui va rester propriétaire du lieu pendant plusieurs générations.

En 1975, le Relais de Farrou est racheté par Bernard Boulliard et son père. Entre 1975 et 2016, à force de travail et d’investissements humains, financiers, l’établissement va passer de une à quatre étoiles.

L’hôtel:

Aux portes de Villefranche de Rouergue, au cœur de l’Aveyron l’hôtel “Le Relais de Farrou” possède 25 chambres toutes avec une décoration différente mais toujours avec une touche “cocooning”. Pourquoi ces chambres sont elles si “cocooning”? Simplement car ici l’esprit de famille est partout. C’est la maitresse des lieux qui veille à ce que chaque chambre soit comme si c’était la votre, comme à la maison. On voit tout de suite la pate de votre hôte du jour. Déco sobre mais raffinée, où tout est pensé pour que nous passions une excellente nuit.

Et il n’est pas rare de voir la maitresse de maison faire et refaire le tour de l’établissement pour veiller à ce que tout soit parfait.

Autre facteur important c’est le sourire, la gentillesse et l’écoute, la volonté d’être à votre service et répondre à toutes vos demandes de la part de l’équipe. Les parents et les enfants sont là pour vous et que pour vous.

Le restaurant:

Le chef de cuisine du Relais de Farrou à la tête des cuisines depuis trois ans est originaire du Nord de la France. Djessy a tout d’abord débuté sa carrière comme boucher. Mais c’est la cuisine qui l’attire. Il se forme en apprennent au sein de plusieurs restaurants gastronomiques dans le Nord Pas de Calais. Aujourd’hui au Relais de Farrou, le Chef propose une cuisine moderne mais sur des bases classiques. Et la cuisine proposée met en avant les produits locaux de l’Aveyron.

SPA:

Le Relais de Farrou propose un espace dédié au bien être mais également à la détente. Il est mis à votre disposition Spa, Sauna, ainsi qu’une salle de relaxation. La privatisation du SPA peut être est proposée.

De plus il est possible de vous faire cocooner grâce à une palette de massages mis à votre disposition.

Autre service proposé par Le Relais du Farrou le prêt de vélo. Situé à trois kilomètres de Villefranche, il est possible de vous rendre dans cette magnifique cité à vélo par une petite route ombragée. Villefranche de Rouergue est si belle et a une histoire si riche à découvrir. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l’Office de Tourisme. Ou demander aux propriétaires de Relais du Farrou qui vous renseigneront avec grands plaisir.

Relais du Farrou https://www.relaisdefarrou.com/fr

Office du Tourisme Villefranche de Rouergue https://villefranche-de-rouergue.fr/office-de-tourisme/

Logis de charme https://www.logishotels.com/fr/?partid=1466&partid=1466&gclid=EAIaIQobChMIudGohcyY-AIVWZ3VCh0LTwkXEAAYASAAEgJqxvD_BwE