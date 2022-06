Pourquoi opter pour une voiture électrique ?

À l’heure où la préservation de la planète est l’une des préoccupations de tous, vous pourrez également apporter votre part de responsabilité, en optant pour une conduite verte et écolo. Puissance, conduite silencieuse et confortable, bonus, économie… tant de raisons pour adopter ce mode de conduite très en vogue. Si vous hésitez encore aux avantages de miser sur un véhicule électrique, ces quelques motifs susciteront sûrement votre envie de rouler propre et citoyen.

Propre à l’usage, le véhicule électrique se veut être respectueux de l’environnement du fait qu’il n’émet aucun gaz carbonique et délivre moins de particules fines, par rapport à ses homologues à essence et thermiques. Certaines marques équipent même leurs modèles de batteries électriques recyclables et donc plus écologiques. Conduire une voiture électrique est donc un geste écologique et écoresponsable pour préserver la planète.Pas que ça, une voiture électrique est deux fois plus économique qu’un véhicule à moteur thermique classique. Elle est beaucoup plus rentable grâce à l’utilisation de l’électricité pour recharger la batterie. Le prix de l’électricité est moins cher que le coût de l’essence. Donc, malgré son prix un peu élevé, un retour sur investissement rapide sera au rendez-vous. Vous bénéficierez, en plus, de nombreuses aides à l’achat d’une voiture électrique comme le bonus écologique, la prime à la conversion et d’autres avantages fiscaux.

Voiture électrique : le choix du plaisir et du confort de conduite



Rouler à bord d’une électrique procure une certaine sensation de plaisir. Grâce à notre gamme de voitures électriques silencieuses et performantes, un confort optimal et un plaisir sans pareil vous attendent, aussi bien pour les conducteurs au volant que pour les passagers. Le faible bruit généré par les véhicules électriques en fait un choix idéal pour circuler sans aucune nuisance sonore en ville.

Ne vous inquiétez pas, de plus en plus de bornes de recharge sont disponibles partout. Vous y accédez facilement grâce à un réseau public de bornes de recharge assez nombreux. Découvrez le modèle le plus adapté à vos besoins et à votre goût parmi un large choix de véhicules haut de gamme.

Voiture électrique : une fiabilité à toute épreuve



Avec une durée de vie largement supérieure à celle des véhicules thermiques traditionnels, la voiture électrique peut rouler longtemps, avec une conduite raisonnable et un entretien périodique. Un tel modèle peut excéder les 700000 km au compteur, soit l’équivalent de près de 45 ans d’utilisation en moyenne. La plupart des véhicules électriques embarquent, en plus, des moteurs électriques plus résistants aux chocs, à l’usure et à l’encrassement. Ils ne requièrent pas beaucoup de réparations chez le garagiste.

Côté batterie, il n’y a rien à craindre. Beaucoup de modèles bénéficient d’une garantie d’au moins 8 à 10 ans. Mais, il est fort possible que les batteries durent bien au-delà de cette garantie constructeur. Certains modèles ont déjà roulé plusieurs milliers de km sans perdre leur autonomie promise.

Article sponsorisé