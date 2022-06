Butterfly Beast II – Le troisième tome

Le troisième tome de Butterfly Beast II, de Yuka Nagate est paru en mai 2022, aux éditions Mangetsu. Un manga fascinant, dans lequel se poursuit l’enquête d’Ochô qui a été capturée par Kazuma, et découvre la trahison de Raizô, son camarde…

Kazuma est ravi, Ochô a menacé de tuer Raizô. La prisonnière ne démord pas et reste une chasseresse. Mais Kazuma ne veut pas, pour autant, la tuer ! Par contre, il veut envoyer une déclaration de guerre à Jin’Emon. Quelque temps plus tard, à Yoshiwara, Jin’Emon vient de recevoir une lettre. En colère, il froisse le papier, tout en pensant à Raizô. A ses côtés, son bras droit refuse d’y croire, pour lui il est impensable que Raizô les trahisse. Le patron ne répond pas à son homme et rappelle qu’il est sommé de se présenter seul, avec sire Sawano, sinon Ochô mourra… Jin’Emon pense que Kazuma et ses hommes vont attaquer Yoshiwara pendant son absence. Enfin, il constate que l’écriture, sur la lettre, est celle de Raizô. C’est Kazuma qui a dû dicter le texte, pour informer ainsi le patron de la trahison de son chasseur.

Le récit est captivant, très bien mené et posé, présentant la suite de ce complot, mené par Kazuma, afin d’atteindre Ochô, Raizö et surtout Jin’Emon. Les faits s’enchainent, le complot se dévoile et la ruse du patron également. Le manga est plein de rebondissements et de tensions, avec des personnages qui se dévoilent toujours plus, certains jouant double jeu, d’autres montrant leur rage et leur haine… Quelques flashbacks, assez courts, permettent également de remettre certaines informations dans l’ordre des choses, pour comprendre les relations des différents personnages. Des combats vont se jouer, dans ce tome, tout comme des révélations, qui toucheront, plus ou moins, l’héroïne, toujours déterminée à éliminer Kazuma. Le dessin est toujours aussi plaisant et puissant, avec un trait fluide et fin, un découpage efficace et énergique.

Butterfly Beast II se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Mangetsu, proposant ainsi la suite des aventures et missions de la chasseresse Ochô. Un tome particulièrement captivant, très bien mené, entre tensions, révélations, coup double, ruse…

