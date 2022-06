“Et maintenant”, un hommage à Gilbert Bécaud à l’Opéra de Nice le 12 juin

Après le succès mondial de Piaf ! Le Spectacle, le producteur et metteur en scène Gil Marsalla de Directo Productions revient avec ET MAINTENANT — Un hommage à Gilbert Bécaud. Une première mondiale qui aura lieu à l’Opéra de Nice le 12 juin.

Considéré comme un géant de la chanson française, Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le monde entier. Ses chansons ont été reprises par les plus grands artistes du monde entier comme Franck Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James Brown et tant d’autres… Et pourtant, jusqu’à présent, aucun spectacle ne lui rendait hommage ! C’est chose faite avec Et Maintenant , le nouveau spectacle de Gil Marsalla qui partira en tournée mondiale l’année du 20ème anniversaire de la disparition de cette icône mondiale de la chanson francophone.

Il était normal que la tournée mondiale en hommage au vingtième anniversaire de la disparition de Gilbert Bécaud débute là où tout a commencé, dans la capitale azuréenne, et plus particulièrement dans le cadre prestigieux de l’Opéra de Nice. En effet, le chanteur est né à Toulon, dans le Var, mais ses parents l’inscrivent à l’âge de neuf ans au Conservatoire de Nice pour y étudier le piano. Parallèlement, il sera scolarisé au collège Sasserno et passera son enfance à Nice.

Sur la scène de l’Opéra de Nice, ce sera le chanteur Jules Grison, que l’on a déjà vu notamment dans la comédie musicale à succès « Roméo et Juliette », qui interprètera les titres de Gilbert Bécaud.

Le spectacle mis en scène par Gil Marsalla et Jules Grison ravira les fans de Gilberts Bécaud et plus largement, les amateurs de chanson française.

Et Maintenant- un hommage à Gilbert Bécaud le 12 Juin à 19 heures à l’Opéra de Nice (4-6 Rue Saint-François de Paule, dans le vieux Nice)

Les tarifs :

catégorie 1 : 35 euros et catégorie 2 : 30 euros.