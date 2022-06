Une nouvelle édition de Devenir papa pour les nuls est parue en mai 2022, sous la direction de Benjamin Muller. Un livre pour répondre sans tabou à toutes les questions et les inquiétudes du futur papa !

LE LIVRE

Cet ouvrage se compose de 7 parties et de 26 chapitres. Très complet, ce livre apporte une connaissance historique, permet de découvrir quelques grands noms du monde de l’enfance (Dolto, Cyrulnik…) Vous apprendrez à planifier votre vie, avant, pendant et après la naissance. Bébé vient d’arriver ! Va falloir, gérer les pleurs, le sommeil. Votre quotidien ne sera plus le même, la vie de couple va changer. Le dernier chapitre, vous donnera des exemples de livres à consulter, de podcasts à écouter, de films à regarder…

AVIS

Le jour où votre compagne vous annonce que vous allez devenir papa, c’est votre vie qui change. Dans quelques mois, bébé va venir bousculer votre quotidien. Vous allez vous poser beaucoup de questions, sur la grossesse, sur la naissance et comment organiser votre foyer après celle-ci. Toutes ces questions et bien d’autres trouvent leurs réponses dans ce livre.

Car être père ne s’improvise pas, la lecture de Devenir papa pour les nuls fera de vous un super papa ! Ce livre est évidemment à offrir à tous les futurs papas.