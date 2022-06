Timoté fait du vélo est un nouveau titre de la collection, de ce petit lapin adorable. Un album d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, paru en avril 2022, aux éditions Gründ. Une nouvelle aventure du quotidien, pour les jeunes lecteurs qui seront ravis de retrouver leur héros !

Timoté est songeur, il contemple son nouveau vélo. Il demande à son papa s’il est possible d’y ajouter un klaxon. Papa veut bien, mais il faut d’abord apprendre à se servir de son vélo ! Puis, il demande au petit lapin de prendre son casque, pour filer au parc et apprendre à pédaler. Un peu plus tard, au parc, Timoté est assis sur son vélo. Papa lui explique qu’il faut pousser sur les pédales, avec un pied, puis l’autre. Le petit lapin essaie, mais cela semble bien compliqué. Le vélo n’avance pas ! Timoté s’énerve car ça ne marche pas. Papa essaie de le rassurer et propose d’essayer autrement…

Le récit est, une nouvelle fois, riche, doux et plaisant, présentant ici, la première fois que Timoté fait du vélo. Une étape importante pour les enfants, ravis de prendre de la hauteur et d’avancer plus vite. Une sensation nouvelle qui s’accompagne aussi de craintes. Ainsi, le jeune héros, tout comme les jeunes lecteurs, est rassuré par le papa qui l’accompagne, le soutien, l’encourage. Bientôt ce sont les amis qui arrivent et les grands-parents. Des conseils pour débuter et surtout des consignes, pour faire attention sur les trottoirs sont à retrouver, pour toujours bien grandir et apprendre. De belles illustrations colorées et expressives accompagnent parfaitement le récit. Il y a aussi des activités et jeux à retrouver à la fin de l’album.

Timoté fait du vélo est un nouveau titre de la collection Timoté, des éditions Gründ, qui vient ainsi compléter la fabuleuse série, qui est à retrouver, aussi, en version audio, avec l’aide de l’application Lizzie. Un album doux, qui propose de suivre le petit lapin dans ses apprentissages, et de grandir avec lui, entre tendresse, bienveillance, conseils et sécurité.

