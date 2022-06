A Saint-Jean-Cap-Ferrat, l’été sera riche en événements

Saint-Jean-Cap-Ferrat vient de dévoiler le programme de la saison estivale. Après deux années difficiles à cause de la crise sanitaire, l’été 2022 s’annonce riche en événements. Il y en aura pour tous les goûts : des expositions, des concerts, du cinéma et de nombreux événements festifs.

De nombreuses expositions

Jusqu’au 30 septembre, les visiteurs pourront découvrir sur la presqu’île l’artiste JENK by Laurence Jenkell, à travers une exposition pensée en promenade artistique ponctuée de huit œuvres.

Du 2 au 10 juillet, l’artiste libanais Raouf Rifai présentera ses derviches qui ont déjà fait le tour du monde.

Du 31 août au 15 septembre, l’association Cap des Arts Côte d’Azur mettra à l’honneur les œuvres des quinze plus grands artistes naïfs bulgares ainsi que celles de six autres peintres internationaux

Des concerts et la 10e édition de Saint-Jazz-Cap-Ferrat

Dans le cadre des Estivales organisées par le Conseil Départemental, le public pourra assister à plusieurs concerts. Le 11 juillet, ce sera Pulse, tribute to Pink Floyd ; le 22 juillet, 7 sundays. En août, Tobacco road rendra hommage à Jean-Jacques Goldman le 16. Le 26 août, Thibaud Choplin présentera son one man show.

Le Crossover summer prendra possession du théâtre de la mer le 28 juillet avec le dj set de Naive New Beaters qui promet de faire danser les foules.

Les classiques de juillet auront lieu les 16 et 17 juillet avec Caroline et Isabelle Bringuier pour un piano à quatre mains, ainsi que Nathalie Girod et Magali Pyka De Coster.

Du 11 au 13 août, Saint-Jazz-Cap-Ferrat fêtera sa dixième édition avec une belle programmation : Yusan, Stefano di Battista, Anne Paceo, Vincent Peirani, Laura Prince, Erik Truffaz quartet. Le dernier soir du festival, paraît-il qu’une surprise est prévue…

Des séances de cinéma en plein air dans le jardin du presbytère

Saint-Jean-Cap-Ferrat fera également la part belle au cinéma en organisant des séances en plein air dans le jardin du Presbytère. Au programme : Aline , En corps, Rifkin’s Festival, Minions 2.

Les 16 et 17 septembre, Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige

Durant ce week-end, les passionnés de véhicules de collection se donneront rendez-vous à saint-Jean-Cap-Ferrat. Au programme : exposition de véhicules, concours d’élégance et animations.

Pour plus de renseignements sur le programme complet de la saison estivale : www.saintjeancapferrat-tourisme.fr