Nellie Bly : L’histoire de la première journaliste d’investigation – Éditions Steinkis

Elisabeth Jane Cochran, alias Nellie Bly, aurait pu être comme toutes les femmes de son époque : docile et prédestinée aux tâches ménagères habituelles. Mais, grâce à sa détermination, elle choisit de changer son destin. Et, celui de milliers d’autres personnes ! Découvrez le parcours hors norme de la toute première journaliste d’investigation aux États Unis ! Un roman graphique paru le 4 Juin 2020 aux Éditions Steinkis.

Le décor :

École de journalisme, Université de Columbia, 1921 …

Pour fêter les dix ans du cursus en journalisme, les étudiants doivent choisir un sujet pour un numéro spécial. Miriam, une jeune diplômée, fatiguée par les « quotas » hommes/femmes dans le milieu journalistique, a sa petite idée. Impressionnée par une des enquêtes de la fameuse Nellie Bly, elle compte bien relancer le débat sur les conditions des femmes au travail, grâce à une interview complète de celle qui fût la première journaliste d’investigation !

Mais, le temps a passé, et a laissé place à la vieillesse, la fatigue, et la maladie. La jeune journaliste se heurte a plusieurs refus. Pourtant, la grande Elisabeth Jane Cochran finira par baisser sa garde devant tant de détermination, et d’ambition, en acceptant une interview sur ses meilleures investigations passées.

Le récit de toute une vie de combat afin d’aider les plus faibles, et les plus opprimés.

Le point sur la BD :

On devrait plus souvent parler des “Grandes” figures féminines qui ont permis une évolution certaine des mentalités au niveau politique comme au niveau humain. C’est un fameux « sujet » qu’ont choisi de nous exposer Luciana Cimino, elle même journaliste dans une grande agence italienne. Et, Sergio Algozzino qui l’accompagne aux illustrations. « Nellie Bly » aux Éditions Steinkis, n’est autre que le résumé (succinct !) de la vie extraordinaire d’Elisabeth Jane Cochran. Le lecteur découvre avec étonnement, le déroulement de ses plus grandes investigations : infiltration d’un hôpital psychiatrique, défi du tour du monde, sans hommes, imaginé par Jules Verne … Toute une vie à se confronter aux patriarcats, et aux carcans d’une époque pourtant en évolution constante !!

Les auteurs alternent le récit entre l’interview et « aventures » passées de la journaliste, sans oublier de mentionner le « Women’s History Month » afin de nous rappeler combien de pionnières ont suivi le “mouvement”. Il suffit parfois de montrer le chemin, comme Elisabeth l’a fait, pour susciter de belles vocations …

La conclusion :

Une BD qui incite à s’intéresser à l’Histoire, mais surtout, un grand hommage a cette femme exceptionnelle, comme il en existe tant. Nelly Bly, première journaliste d’investigation, aux Éditions Steinkis, nous rappelle combien la « reconnaissance » et l’émergence des droits des femmes a été difficile à obtenir … et confronte inévitablement cette évolution à notre époque.

Un combat « féministe » qui a débuté il y a des années, et qui, continue, grâce à des « Nelly Bly », a animer les coeurs de chacune d’entre nous. Soyez Nelly Bly !!!!

(je vous laisse avec un petit air qui inspira Elisabeth pour son alias ….ça vous met dans l’ambiance !! )