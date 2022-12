Nice : “Chat en Poche” de Feydeau du 28 au 31 décembre dans la salle des Franciscains

L’année dernière, « Chat en poche » de Feydeau dans une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz avait attiré un large public pendant les vacances de Noël. Le TNN a la bonne idée de proposer à nouveau ce classique du vaudeville du 28 au 31 décembre mais cette fois dans la salle des Franciscains. Ce serait dommage de rater l’occasion de rire de bon cœur au théâtre !

Monsieur Pacarel, riche marchand, veut donner une représentation de l’opéra de sa fille Julie afin d’asseoir sa notoriété. Pour ce faire, il engage un ténor de Bordeaux et, quand celui-ci arrive, il le confond avec le fils que son ami Dufausset lui envoie en pension pour ses études de droit. Et c’est parti ! Très vite, plus personne ne comprend qui est l’autre, ni ce qui se passe, la confusion est totale…

Comme toujours chez Feydeau, on rentre, on sort ; le rythme est soutenu et on ne s’ennuie pas une seule seconde tant les quiproquos s’enchaînent, entraînant les personnages dans un savoureux tourbillon. Une brillante mise en scène de Muriel Mayette-Holtz avec une pléiade de comédiens talentueux du TNN (Pierre Blain, Jonathan Gensburger, Frédéric de Goldfiem, Pauline Huriet, Félicien Juttner, Eve Pereur, Thibaut Kuttler, Sophie de Montgolfier, Muriel Mayette-Holtz….)

Les représentations de “Chat en poche” ont lieu du 28 au 31 décembre à 20h au théâtre des Franciscains. A noter que la représentation du samedi 31 décembre aura lieu à 21h.

LE NOUVEL AN AU TNN !

Une coupe de champagne pour entamer les festivités, un moment de rire devant Chat en poche, un délicieux repas de fêtes au Café-Théâtre puis un cabaret sur le thème des années 70, l’idéal pour célébrer la nouvelle année, aux côtés de la Troupe du TNN !

1- Réservation sur la billetterie en ligne ou par téléphone au 04 93 13 19 00 [du lundi au vendredi de 14h à 18h].

2- Réservez du dîner auprès du Café-Théâtre au 04 89 15 88 52.