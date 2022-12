Votre animation drone avec Imag’in drone

Imag’in drone est le leader de l’animation drone, l’entreprise une gamme complète d’animation pour tous types de public autour du drone. L’entreprise est l’une de la valeur montante dans ce secteur, car le drone est de plus en demandé, pourtant Imag’in drone est en Auvergne, mais la qualité de ses animations et de renommée nationale Les drones pour les événements et team building Parcours de pilotage : Dans les offres d’animation d’animation drones, il y a 2 parties : théorie et pratique. Vous apprendrez les caractéristiques spécifiques des drones, les règles de sécurité de base, la configuration, le démarrage, le décollage et l’atterrissage. Une fois les notions de base acquises, les apprenants se rendent sur l’aire de vol pour mettre en pratique leur apprentissage. Courses d’obstacles Vous serez en mesure de faire voler un drone et de réaliser un parcours d’obstacles. Le personnel d’Imag’in drone vous apprendra à manier le drone et à effectuer des pirouettes dans les airs et de traverser de nombreux obstacles dans les airs ou au sol… Une animation pour petits et grands. Mais Imag’in drone aussi d’autres possibilités de vous divertir avec les baptêmes en immersion ou encore le simulateur de drone FPV Où peuvent-ils être installés ? Les circuits des drones peuvent être adaptés à n’importe quel espace, que ce soit en extérieur ou en intérieur grâce à leur cage à drone. Pour les activités en plein air, il faut tenir compte des conditions météorologiques. Ainsi, la pluie ou un vent excessif pourraient annuler l’activité. Les événements en intérieur peuvent être organisés dans des centres commerciaux, des salles de classe, des salles de réunion, etc. Animations de drone :

Ces circuits peuvent être très divertissants, c’est pourquoi ils sont recommandés pour : Les centres commerciaux : c’est un outil qui attire beaucoup l’attention et invite les gens à interagir. Les écoles : il s’agit d’une activité qui demande beaucoup de concentration et de coordination motrice. La constitution d’équipes d’entreprises ou encore de fêtes locales : elle encourage l’interaction et la compétition entre collègues.