Rencontre avec Félix Lefebvre à l’affiche de “La Passagère” d’Héloïse Pelloquet

Révélé en 2020 dans « Eté 85 » de François Ozon, qui lui avait valu une nomination aux César, Félix Lefebvre sera dans quelques jours à l’affiche de « La Passagère » d’Héloïse Pelloquet. Il interprète Maxence, un jeune apprenti marin-pêcheur amoureux de Chiara (Cécile de France), une femme de quarante-cinq ans, mariée, et, de surcroît, son employeur. Une passion condamnée par les voisins et sûrement vouée à l’échec. Dans son premier film film, Héloïse Pelloquet filme les corps et les éléments déchaînés avec fougue et offre à Cécile de France et à Félix Lefebvre deux très beaux rôles, à la mesure de leur talent.

Il y a quelques jours, ils étaient à Cannes à l’occasion des Rencontres Cinématographiques puis à Nice pour présenter le film en avant-première. C’est à l’Hôtel Mercure Notre Dame que nous les avons rencontrés. Félix Lefebvre nous a parlé de Maxence, ce jeune homme amoureux d’une femme plus âgée.

France Net Infos : Tourner avec Cécile de France, c’était un cadeau….

Félix Lefebvre : Ah oui, c’est le jackpot ! C’est comme quand on a tous les 7 au casino ! On a d’elle l’image d’une femme solaire, lumineuse, extraordinaire et c’est vrai : elle est comme ça. Le premier jour de tournage, j’étais un peu tendu. Le premier plan était sur elle et quand je l’ai regardée, elle était déjà le personnage. Je me suis dit : « pourvu qu’un jour j’arrive à ce niveau de perfection, et d’humilité ! ». Entre les prises, elle restait toujours concentrée. Cécile est vraiment un exemple !

France Net Infos : Les personnages évoluent dans la mer, sur des bateaux, soulèvent des caisses. Comment avez-vous appréhendé ces scènes physiques ?

Félix Lefebvre : On était dans une totale immersion. Pour un acteur, c’est génial ! Effectivement, les personnages sont tout le temps en train de bouger. Ils ont rarement le temps de se poser et discuter. Ce n’est pas du tout un film psychologique, bourgeois. On était vraiment heureux parce que, pour des comédiens, les films où le corps est en action, ce sont des cadeaux ! On pose la tête et on entre dans l’histoire. Je pense que c’est la meilleure manière de jouer en essayant d’être sincère.

France Net Infos : Dans le film, il y a plusieurs scène d’amour. Comment les avez-vous préparées ?

Félix Lefebvre : Héloïse, la réalisatrice, était très précise dans ce qu’elle voulait. Elle nous décrivait toutes les scènes avec les mouvements et les positions. Elle ne nous a pas laissés nous débrouiller. On savait ce qu’on allait faire, Donc, il n’y a pas eu de malaise entre Cécile et moi. En plus, tous les deux, on utilise notre corps comme un outil de travail. On y est donc allés à fond. On était vraiment dévoués pour nos personnages, d’autant plus que ce sont des scènes centrales dans la dramaturgue du scénario. C’était donc très important qu’elles soient à la hauteur des attentes des spectateurs. Pour nous, tout l’enjeu était donc là.

France Net Infos : Maxence et Chiara sont différents. Ils n’ont pas le même âge et ne viennent pas des mêmes milieux sociaux….

Félix Lefebvre : Oui, ce sont deux personnages que tout oppose mais qui se complètement, bizarrement, très bien. C’est ça qui était intéressant. Le premier jour de tournage, j’avais dit à Cécil qu’il y avait entre eux une forme de Rimbaud-Verlaine. Chacun apprend de l’autre. Maxence cherche l’aventure, ce qu’il ne connaît pas. Il est attiré par la nature, par quelque chose qui est de l’ordre de l’instinctif. Ils sont un peu comme des aimants. C’est pour cette raison que leurs corps sont plus forts que les normes et les codes moraux de cette île. Je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu’un comme ça : leurs corps se parlent et ils ne peuvent pas faire autrement.

France Net Infos : Quels sont vos projets ?

Félix Lefebvre : J’ai tourné dans « Mon crime », le nouveau film de François Ozon qui sortira le 8 mars. Je viens aussi de faire le film de Delphine Deloget avec Virginie Efira, qui sortira aussi en 2023. Là, je vais bientôt entamer le tournage du nouveau film de Morgan Simon avec Valeria Bruni-Tedeschi. Je suis trop content parce que je tourne avec des gens que j’admire et qui m’intéressent. Je suis comblé en ce moment.