Rencontre avec l’actrice Clara Ponsot bientôt à l’affiche de “L’immensità” d’Emanuele Crialese et “Esperando a Dali” de David Pujol

En ce début d’année, l’actrice Clara Ponsot sera à l’affiche de deux films, « L’immensità » d’Emanuele Crialese avec Penelope Cruz et « Esperando a Dali » de David Pujol avec José Garcia : deux univers riches et différents, à l’image de cette comédienne qui, depuis le début de sa carrière, passe du théâtre au cinéma, des comédies aux drames, enchaînant les rôles tantôt légers, tantôt forts. En 2021, elle était à l’affiche des « Héroïques », réalisé par son compagnon Maxime Roy. Le film, montrant le parcours d’un ancien toxicomane, avait fait une forte impression lors de sa présentation au festival de Cannes hors coméptition.

C’est dans un autre festival que nous avons rencontré Clara Ponsot. C’était à Monaco. Elle était membre du jury du festival de la comédie, aux côtés notamment de Tom Leeb. Elle nous avait parlé de son goût pour la comédie en tant que spectatrice, de son métier d’actrice et de ses projets au cinéma en France, comme à l’étranger car Clara Ponsot parle couramment plusieurs langues. Rencontre avec une comédienne passionnante.

Membre du jury du Monte-Carlo film festival

Clara Ponsot était membre du jury de la dernière édition du Monte-Carlo Film festival de la comédie. Une fonction qu’elle a prise au sérieux et qui lui a permis de voir des films venant de différents pays. Elle-même a tourné plusieurs comédies. En était à l’affiche du film à sketches « Les Infidèles », qui a pu faire grincer les dents de certains spectateurs. Elle a tourné sous la direction d’Eric Lartigau, avec Gilles Lellouche : « un sketch très cruel, qui joue avec les clichés d’un homme riche d’une quarantaine d’années couchant avec une étudiante.» Un film qui lui a plu en tant que spectatrice, car la mysogynie la fait rire. « C’est comme les textes de rap, peut-être parce qu’ils mettent en valeur à la fois les défauts des femmes et des hommes ! » Au cinéma, elle est fan des films de Bertrand Blier et des « Galettes de Pont-Aven » avec Jean-Pierre Marielle, des comédies d’auteur. A Monaco, le jury avait d’ailleurs été séduit par le film de Monia Chokri, « Babysitter ».

A Cannes avec le film « Les Héroïques »

Dans sa filmographie, « Les Héroïques » figurent parmi les films qui ont pour Clara Ponsot une saveur particulière. Premier film de son compagnon Maxime Roy, il a été présenté au Festival de Cannes en 2021 hors compétition. Le film montre, avec beaucoup de réalisme, l’histoire d’un homme qui parvient à dépasser ses addictions. « C’était très émouvant de monter les marches », nous a-t-elle confié.

Des tournages en italien et en espagnol

Le hasard fait souvent bien les choses. En 2012, le réalisateur Francesco Amato italien cherchait une actrice française pour son film « Cosimo e Nicole ». Clara Ponsot passe le casting avec succès. Elle est choisie pour le rôle et le réalisateur fait le « pari un peu fou que son actrice allait apprendre l’italien. » Elle parlait déjà l’espagnol. Elle a dû se mettre à l’italien, qu’elle parle très bien désormais, maniant avec dextérité l’emploi du subjonctif imparfait, comme elle nous l’a montré à Monaco. Dès le début de l’année, on la verra aux côtés de Penelope Cruz dans le dernier film d’Emanuele Crialese « L’immensità ». Elle sera aussi à l’affiche de « Esperando a Dali », tourné en langue espagnole avec José Garcia.

Bientôt réalisatrice d’un court-métrage

Lorsque nous l’avons rencontrée, elle était en pleine écriture d’un court métrage, un film italien dans lequel elle jouerait. Elle était aussi en train d’écrire avec son compagnon Maxime Roy. Après « les Héroïques », peut sera-t-il lui aussi présenté à Cannes ?