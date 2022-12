Partagez





A l’occasion du centenaire de la disparition de Marcel Proust, Jérémie Lippmann adapte À la recherche du temps perdu et convie OXMO PUCCINO (rappeur iconoclaste) et FRANÇOISE FABIAN à s’emparer de ce chef d’œuvre littéraire.

MARCEL

au 13e Art – Paris

dès le 26 janvier 2023

Création sonore et visuelle, MARCEL invite à un voyage inédit et spectaculaire pour découvrir ou redécouvrir une œuvre dont chacun croisera ainsi le chemin, au moins une fois dans sa vie.

Tout le monde connaît le chef d’œuvre de Marcel Proust, beaucoup disent craindre un texte réputé ardu. Et, pourtant, toute personne ayant plongé dans ces mots ressort transfigurée par le souffle et l’amplitude de cette langue.

Voyage inédit et spectaculaire

MARCEL propose donc à tous de s’approprier les mots de Proust et nous interroge sur notre propre notion du temps, sur notre mémoire. Comment nos souvenirs enfouis éclosent, et quelles empreintes laissent-ils sur notre vie.

D’ailleurs nous avons tous une « madeleine de Proust » enfouie profondément, dans un recoin des premières pages de notre vie, source de flashbacks émotionnels intenses, décrits avec majesté au début du roman lorsque la mère de l’auteur lui sert un thé pour le réchauffer accompagné d’une madeleine.

Tout en respectant la matière de l’œuvre, Jérémie Lippmann s’appuie sur une création sonore et visuelle qui accompagne sa mise en scène afin que l’expérience du spectateur soit totale et immersive et dévoile ainsi toute une dramaturgie.

Jeux de grâce, de voilages, danse des mots, musique entremêlant classique et sonorités électroniques… MARCEL invite à un voyage inédit et spectaculaire.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Du 26 janvier au 23 avril 2023, du mercredi au dimanche 15h, 19h, 20 ou 21h

Le 13e Art – Centre Commercial Italie 2 – Paris XIIIe

En ligne : https://le13emeart.com

Tarifs : de 35 à 59€

Durée : 75 minutes