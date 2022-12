Un Noël fait-main – Ed. Solar

Un Noël fait-main est un bel ouvrage de la collection Mon cahier de curiosités DIY, des éditions Solar, paru en octobre 2022. Un livre de Mini Labo, deux femmes d’un bureau de création, qui propose de préparer des cadeaux simples, originaux, de décorer la maison, dresser la table de Noël…

Le livre débute avec des étiquettes et des cartes à détacher. Ensuite, un sommaire illustré est à découvrir, offrant un premier aperçu plutôt sympathique, de ce qui est suggéré. Des décorations pour la maison, la table de fête, des idées cadeaux ponctuent les créations à réaliser. Une présentation des autrices et une introduction sur la fête de Noël permettent de mieux comprendre le pourquoi de l’ouvrage. Le noël fait-main invite au partage, à l’accomplissement, au bonheur et à la créativité, pour des objets plus personnalisés et authentiques. Les activités mises en avant sont écologiques, permettent de passer des moments relaxants et d’en partager d’autres.

Trois grands thèmes sont suggérés pour préparer Noël, à commencer par la décoration de la maison. Le programme présenté reste très complet avec plus d’une vingtaine de DIY illustrés à réaliser. Cela commence par un joli sapin mural en papier ! Les projets sont plaisants, originaux pour certains, et plutôt tendance. C’est un plaisir de feuilleter l’ouvrage, d’y trouver l’inspiration et de réaliser les créations suggérées. Les activités sont bien présentées, avec des étapes illustrées et des photographies du rendu. Les pas à pas détaillés sont clairs et bien définis pour réaliser parfaitement tous les DIY. Un mémo de points de broderie et les gabarits viennent compléter l’ouvrage. Il y a aussi des supports de créations à détacher, des « bons pour », des cartes, des étiquettes pour cadeau, des feuilles à motifs.

Un Noël fait-main est un bel ouvrage de DIY, des éditions Solar, qui propose de vivre la magie de Noël, tout en préparant la fête. Un livre qui vient aider à préparer, pas à pas, des cadeaux originaux, préparer la table de fêtes, parer la maison, confectionner quelques belles gourmandises…

