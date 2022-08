Nice : le Crossover Festival aura lieu du 8 au 11 septembre

Les vacances d’été ne sont pas encore terminées et on a déjà un œil sur la rentrée ! A Nice, du 8 au 11 septembre, le Théâtre de Verdure, situé sur la Promenade des Anglais, face à la mer, accueillera la 13ème édition du Crossover Festival avec une très riche programmation. Du rap, de la pop et de la musique électronique. Il y en aura pour tous les goûts durant ces quatre soirs. Plus de dix mille festivaliers sont attendus pour applaudir Laylow qui a rempli son premier Bercy en quelques heures, Boris Brejcha qui vient de se produire aux Plages électroniques de Cannes, la rappeuse Chilla, Suzane qui interprètera ses titres toujours bien ancrés dans notre époque, le groupe de pop L’Impératrice ou encore IAM que l’on ne présente plus. Demandez le programme !

Jeudi 8 septembre :

Cette première soirée mettra le rap à l’honneur. Le festival commencera avec deux artistes de la région : le rappeur Killian Alaari et la chanteuse Fanny Polly. Il seront suivis de la rappeuse Laeti et du groupe mythique tout droit venu de Marseille IAM.

Vendredi 9 :

Place à l’électro avec Healing noises, Ann Clue et le dj allemand véritable phénomène, Boris Brejcha.

Samedi 10 :

Les fans de rap et de hip-hop seront comblés avec Chilla, Josman et Laylow, le rappeur qui a enflammé Bercy il y a quelques mois.

Dimanche 11 :

Pour clôturer cette 13ème édition, le public pourra applaudir Suzane dont le nouvel album sortira dans quelques mois, NTO, devenu une figure incontournable de la scène électronique ainsi que le groupe de pop L’Impératrice qui présentera sur scène les titres de son deuxième album au titre japonais énigmatique, “Tako Tsubo”.

Les tarifs (hors frais de location) :

Jeudi et dimanche : 35 euros

Vendredi et samedi : 38 euros

Pass 4 jours early : 80 euros.

Billetterie : https://my.weezevent.com/festival-crossover-2022

Pour plus de renseignements sur le festival et les artistes programmés : https://www.festival-crossover.com