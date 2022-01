Nos meilleurs conseils pour perdre du ventre pour le long terme 

Nous vivons dans une époque où les standards, renforcés par l’industrie de la mode, prennent le dessus sur nos façons de vivre. Nous avons tous rêvé, d’un ventre plat comme celui de nos modèles préférés. Que vous souffrez de ballonnement ou de graisse abdominale, vous complexez, puisque vous n’êtes plus conformes aux standards exigés par les modèles. Pire encore, même lorsque vous perdez du poids, vous pourrez toujours avoir de la graisse au niveau de votre ventre.

Alors, comment perdre du ventre et faire disparaitre cette rondeur de votre abdomen une bonne fois pour toutes ? A travers nos articles, vous aurez nos meilleurs conseils pour stimuler cette zone, qui vous préoccupe tant. Vous aurez nos meilleures astuces, sur comment perdre du ventre, mais également arriver à maintenir un ventre plat sur le long terme.

Prendre conscience de son type d’alimentation

Connaitre le problème est déjà un grand pas pour trouver la solution. Prenez conscience de la qualité, ainsi que de la quantité de vos aliments et prenez note de ce que vous mangez et buvez. Faites-en un bilan de tout ce que vous consommez, ainsi que de votre régime alimentaire sans pour autant, devenir obsédé. Vous allez sans doute, apercevoir, que vous avez pas mal de mauvaises pratiques, qui font désormais, partie de votre routine quotidienne. Il y’a de grandes chances, que vous arrêtiez ou que vous diminuiez, par exemple votre consommation de boissons ou d’aliments industrialisés, qui sont à l’origine de vos graisses. Cette étape est cruciale, puisque l’alimentation est en grande partie, celle qui structure votre corps.

Après avoir détecté les erreurs que vous faites souvent concernant votre alimentation, substituez-les par des fruits et légumes. Le fait, d’arrêter ces usages, ne résoudra nullement le problème, au contraire cela pourra engendrer un effet yo-yo. Le mieux est de les remplacer pour toujours, afin d’apprendre de nouvelles habitudes et garder un corps sain le plus longtemps possible.

Grignoter des fruits et fruits secs

Vous avez envie de grignoter entre les repas mais vous voulez, en même temps un ventre plat. Alors, comment perdre du ventre, tout en continuant à grignoter ? C’est possible, uniquement, si vous grignotez les bons aliments.

Il est fortement recommandé de manger 2 à 3 portions de fruits par jour. Le fruit devra être à tout prix, un substitut à tous vos goutés industrialisés et trop sucrés, qui juste après les avoir mangés, vous aurez déjà faim. Le fruit vous apportera ce qu’il vous faut en termes d’énergie et du fructose associé aux fibres.

Ceci dit, le fruit doit faire pour toujours partie de votre régime alimentaire et substituera aux petites gourmandises qui vous font grossir. Par ailleurs, les fruits séchés, peuvent faire objet d’un aliment à grignoter. Ils sont riches en glucide et ils rassasient rapidement. Encore une fois, vous élaborez votre changement doucement, et au bout d’un certain temps, il fera partie de votre routine à long terme.

En effet, il vous arrive tous d’avoir un petit creux après une heure de son déjeuner par exemple. Cependant grignoter est synonyme de prendre du poids, de la masse ainsi que du ventre. Les fruits secs, consommés avec modération peuvent vous faire le plein d’énergie.

Noix, pistache ou amande, sont riche en vitamine et en minéraux et peuvent faire taire votre gargouille. En plus d’être riche en fibres, ils vous feront régaler sans pour autant culpabiliser.

Préparer soi-même ses repas

Vos repas industrialisés sont la plupart du temps riches en sel, en suce et en gras. C’est difficile de cerner leurs teneurs en ces trois composants. Désormais, si vous voulez avoir un ventre plat, fini les déjeuners préparés au restaurant. Comment perdre du ventre, si tout ce que vous consommez, sont des lipides et de la matière grasse ?

Dorénavant, vous allez préparer vous-même ce que vous comptez consommer, afin d’avoir tout le contrôle sur les teneurs en sel, en sucre et le type d’aliments. Faites en sorte d’avoir plus de protéines que de lipides. Nous ne parlons pas bien-sûr, de toutes ces fois, où vous êtes pressés, les imprévus sont tolérables.



Cependant, ce qui est à bannir, sont les plats préparés tous les jours et pendant toute la semaine. Préparez, vous-même votre déjeuner pour aller au travail, pensez déjà à tout cet argent que vous allez économiser et bien-sûr à votre ventre.

Favorisez les fibres et diminuez des céréales

Il ne s’agit pas (bien-sûr (à supprimer) de supprimer les céréales mais d’en diminuer. En effet, les céréales rassasient grâce aux amidons, qui sont très bénéfiques au microbiote. Notamment, certaines céréales sont à consommer raisonnablement pour leurs vertus liées aux intestins, comme le riz.

Cependant, la consommation du blé et ses dérivés s’avère être à l’origine du stockage du sucre dans votre corps. Les céréales renferment des sucres fermentés, ainsi que du gluten, chose qui peut créer des problèmes de digestion chez des personnes.

Puisque notre but est d’arriver à une alimentation saine durablement, vous devez donc, diminuer des céréales et les remplacez davantage par des fibres. Les fibres sont celles qui vont favoriser la perte de graisses au niveau du ventre, uniquement si vous pouvez maitriser leur consommation. Nous recommandons fortement les légumes secs, fruits et légumes.

Le ballonnement comment le réduire ?

Certains aliments ou consommations, ont tendance à provoquer des ballonnements, mais bien-sûr cela diffère d’une personne à une autre. C’est simple ! Réduisez ces aliments et favorisez plutôt dans vos assiettes, des fruits et légumes ainsi que des protéines végétales.

Réduire la consommation des aliments gras et salés

Les charcuteries et les gâteaux industrialisés sont désormais, à proscrire si vous voulez perdre du ventre, ils favorisent la rétention d’eau.

Bannir les boissons gazeuses



Elles provoquent de l’aérophagie et entrainent des ballonnements et les prises de poids.

Le lait

Certains adultes sont très sensibles vis-à-vis du lactose, malgré cela, ils ont tendance à le consommer. Il provoque en eux des troubles du système digestif et des maux de ventre. Vous pouvez toujours faire appel à des alternatifs de laits végétaux tels : le lait d’amande, de riz, de coco.

Contrôler son stress

Le stress empêche la circulation du sang dans votre sphère digestive. Par conséquent, vous aurez des ballonnements et des diarrhées à cause du mauvais fonctionnement du transit.

Travailler sa digestion

Une mauvaise alimentation, associée à une mauvaise digestion peuvent nuire à votre flore intestinale. Il est crucial, de prendre son temps à mâcher la nourriture, de bien se tenir à table dans un endroit calme. Le repas doit prendre le temps et le contexte qu’il lui faut.

Prendre des repas équilibrés et variés régulièrement, sont des habitudes qui devront faire partie de vos mœurs durablement. Elles sont propices au bien-être et à la digestion, limitant l’effet de ballonnement de vos ventres.

Bannir le grignotage et mangez aux heures régulières

Les repas non réguliers se traduisent généralement en graisses abdominales. Le grignotage est à l’origine du surpoids et de l’obésité. Prenez d’abord conscience de ses conséquences néfastes qui détruisent à la fois votre corps mais aussi vos dents.

Afin d’éviter de tomber dans cette vilaine habitude, consommez beaucoup d’eau ou du thé vert au quotidien. C’est une astuce qui vous fera couper votre faim. Votre menu se veut d’être déjà équilibré pour favoriser la satiété, cela vous évitera de façon considérable de grignoter.

Habituez-vous à prendre vos plats à des horaires réguliers, cela vous évitera le grignotage, ainsi votre corps aura tout son temps de digérer. Comme c’est déjà mentionné en haut de l’article, en cas de grignotage prenez des aliments, qui ne nuiront pas à votre santé. Evitez surtout les produits industrialisés qui vous feront stocker des graisses sous forme de ventre.

Apprenez à diner léger

Le but étant d’éviter principalement, la prise de poids en évitant le stockage le soir. Diner léger ne peut qu’être bénéfique, car il vous procure un sommeil léger. Par ailleurs, un sommeil perturbé peut engendrer une prise de poids, vous entrez donc, dans le cercle vicieux.

Il est à bannir tout fast-food, boisson gazeuse, plat lourd et industrialisé, encore plus le soir, si vous voulez maigrir du ventre. Consommez plutôt, des fruits et légumes, des céréales complètes et des protéines maigres pour un diner léger et nutritif.

Attention ! Il ne s’agit nullement de sauter le repas du soir, notre objectif est de perdre du ventre durablement. Autrement-dit, le diner doit toujours faire partie de votre quotidien. Dans le cas contraire, si vous sautez ce repas vous perturbez alors, votre sommeil et par conséquent vous favoriserez le stockage. L’idéal sera de prendre un diner équilibré, avec une bonne qualité nutritionnelle pour maigrir du ventre durablement.

De l’eau et toujours de l’eau

Afin d’éviter la rétention d’eau, il faut prendre beaucoup d’eau en longueur de journée. Boire suffisamment d’eau permettra à votre corps d’éliminer les déchets de votre organisme et de bien digérer, en plus d’avoir une belle peau.

L’eau a un effet lavage pour vos intestins, prendre de l’eau le matin, peut vous faire perdre du ventre, surtout lorsque votre eau est chaude ou tiède. Par ailleurs, vous avez pleins d’autres astuces, le jus de citron, tisanes et certaines infusions, ont un effet minceur. Le moment idéal pour prendre ces boissons, est entre les repas ou le matin à jeun. En effet, le thé vert, aide à stimuler le corps et brule les graisses abdominales.

Il est à proscrire, lorsque vous voulez un ventre plat, de boire avec une paille ou de boire une forme d’eau aromatisée, pour ce qu’elle contient comme sucre.

Limiter sa consommation en sel

En plus du sucre, le sel est à limiter voire à bannir, il favorise la rétention d’eau dans le ventre. Il est retrouvé en grande quantité dans vos plats préparés. Vous n’allez nullement, vous priver de vos plats préférés, mais simplement réduire le sel dans ces derniers. Commencer à ne plus mettre la salière sur la table, est déjà un grand exploit, si vous voulez maigrir du ventre.

Sur le plan hormonal, une alimentation riche en sel, libère de la dopamine, une hormone liée au plaisir. Par conséquent, vous devenez addict aux aliments riches en sel. C’est de là, que vient votre dépendance aux fast-foods, ainsi qu’aux aliments riche en matières grasses. Réduire cet aliment est synonyme de réduire la consommation de plats industriels et par prolongement, revenir aux fruits et légumes au bout d’un moment. Sur le long terme vous allez certainement maigrir du ventre.

Il ne s’agit nullement de supprimer cet aliment mais d’être suffisamment conscient de ce que l’on consomme. Autrement-dit, il ne faut pas non plus consommer moins de 1500g de sodium par jour. Renseignez-vous sur la teneur en sodium de vos aliments, surtout ceux qui sont déjà préparés et raffinés.

N’oubliez jamais votre but, qui est de maigrir du ventre progressivement mais durablement. Commencez toujours par de petits pas jusqu’à ce que vous atteigniez votre équilibre et le résultat.

Prendre son temps à mastiquer

Prendre son temps à bien mastiquer, est synonyme de manger moins, ce point ne doit nullement être négligé. Comment perdre du ventre, si vous mangez avec stress ou debout ? Ingérer de l’air peut vous faire gonfler le ventre après avoir mangé. Bien broyer vous aidera considérablement à perdre du ventre.

Mâcher lentement, favorisera le sentiment de satiété chez vous et donc vous mangerez moins. Notamment, bien mastiquer aidera votre digestion et ainsi vous retrouverez un ventre plat.

Prendre son temps à dormir

Vous êtes nombreux à sacrifier votre sommeil, vous veillez sur vos écrans au détriment de vos heures de sommeils. Savez-vous qu’il existe une relation très étroite entre dormir assez et perdre du poids ? Alors comment perdre du ventre grâce au bon sommeil ?

Suivez nos conseils et débarrassez-vous de cette mauvaise habitude. En effet, ne pas avoir des heures de sommeil suffisantes, peut augmenter votre poids ainsi que la masse grasse. Pendant vos heures de sommeil, le corps se régénère et se nettoie des toxines, en consommant par votre graisse abdominale stockée. Dans le cas contraire, vos passerez votre temps à grignoter et à prendre davantage du poids.

Un bon sommeil secrète une bonne hormone qui est la leptine, responsable de votre sentiment de rassasiement. Plus vous êtes fatigué, moins vous allez bouger, mois vous aurez des dépenses énergétiques et plus vous allez stocker de la graisse abdominale. Par ailleurs, il est prouvé, que le surpoids augmente le risque d’avoir des troubles du sommeil, voici ici, un bon exemple du cercle vicieux.

Après avoir compris l’origine de votre graisse abdominale, vous devrez impérativement, suivre certaines astuces liées au dîner. Souvenez-vous des conseils concernant le diner léger pour ne pas perturber votre système digestif, il en est de même pour dormir sereinement. Apprenez à manger 2 ou 3 heures avant l’heure d’aller au lit. Comme à chaque fois, nous le rappelons, le changement de l’habitude doit se faire progressivement.

Le régime à base de fruits et légumes secrète des hormones qui sont favorables au bon sommeil. Prenez en compte votre sensibilité quant à la digestion, pour éviter la remonté des acides ainsi que la gonflette. Un autre conseil, répartissez bien votre consommation d’eau durant la journée, afin d’éviter de perturber votre sommeil en allant aux toilettes.

C’est assez clair, pour perdre du ventre, il faut dormir suffisamment. Il est temps pour vous de vous soucier de votre niveau de sommeil et adopter les bonnes méthodes. Il est plus question pour vous de sacrifier ces heures sacrées indispensables à votre mise en forme ainsi qu’à la perte de votre poids.

Avoir la patience de changer progressivement

C’est sans doute le point le plus important. Les conseils précédents n’auront pas de chance d’aboutir, si vous n’avez pas le courage de changer sur le long-terme. Comment perdre du ventre, si vous n’avez pas assez de patience ? Pas la peine de vous le rappeler, personne n’est capable de changer du jour au lendemain. Le changement commence dès que vous aurez compris cela, vous commencez par installer des habitudes, qui remplaceront celles déjà existantes et faire de ces dernières une seconde nature. En effet, le but de nos articles, est votre bien-être sur le long terme, en vous évitant à tout prix, l’effet yo-yo.

S’il vous à fallut des années pour prendre du poids, perdre du ventre aussi peut nécessiter du temps. Accepter de maigrir du ventre lentement est déjà un grand pas vers le changement.

Faites une activité physique régulièrement

Comment perdre du ventre, si vous ne pratiquez aucune activité physique ? Il ne suffit donc pas d’avoir tout le contrôle sur sa consommation mais aussi faire du sport pour se rapprocher le plus possible de votre tour de taille idéal. Dorénavant, le sport doit impérativement, faire partie de votre routine.

Pour ceux qui ne sont pas sportifs, commencez par la marche, mais avec une certaine vitesse, voire la course à pied, afin de convertir toute votre graisse et bruler vos calories. Les sports d’endurance et de cardio training sont très efficaces pour réussir à avoir un ventre plat, ils ont un effet minceur. A vous de choisir le sport qui convient le mieux à vos goûts.

Perdre du ventre seul à la maison

Ne trouvez plus d’excuses pour ne pas faire du sport. Il existe pour vous pleins de programmes sur des chaines YouTube qui vous montrent des exercices simples et efficaces sans aucun matériel. En revanche, vous avez qu’à cibler la partie de votre corps que vous voulez faire travailler. Dans votre cas, c’est la graisse abdominale qui vous préoccupe.

Pour commencer, vous devez travailler votre cardio puis vos abdos. Par ailleurs, le gainage vous promet des résultats époustouflants en quelques minutes d’exercices. Exercer du gainage régulièrement, permettra d’affiner votre silhouette, s’il est accompagné d’une alimentation équilibrée.

En effet, la graisse sous cutanée est plus au moins facile à gérer. Dans le cas d’une graisse viscérale, le sujet devient préoccupant, à cause des maladies cardiaques, qu’elle peut engendrer. Perdre du ventre n’est plus alors, un besoin esthétique mais une nécessité.

La corde à sauter, est très recommandé, si vous voulez bruler des calories nécessaires à la perte de poids. Mais comment perdre du ventre grâce à la corde à sauter ? Nous sommes conscients que vous n’êtes pas trop le genre sportif, pour cette raison, il est conseillé pour vous de commencer par 3 min de corde à sauter.

A fil du temps, vous allez vous y habituer à cet entraînement jusqu’à arriver à faire vos 30 min, qui sont la durée nécessaire pour vous faire perdre de la graisse au niveau du ventre. Faites cet exercice régulièrement pour se rapprocher de plus en plus d’un ventre plat.

Perdre du ventre en allant à la salle

Comment perdre du ventre en allant à la salle grâce au sport ? Pour commencer, le cardio training doit toujours être présent qu’elle que soit la partie que vous voulez solliciter, il favorise la perte de poids. Cette pratique est métabolique, elle fait bruler des graisses, mais surtout la graisse abdominale pour arriver à un ventre plat.

Effectuer des répétitions sur la machine à abdominaux, ont la fonction de vous donner un ventre plat. Vous pouvez également trouver un sport qui associe fitness avec posture de danse classique.

Comment perdre du ventre, est un sujet qui préoccupe de nos jours, beaucoup de personnes. Le ventre est le complexe le plus répondu chez les Français. Nous avons vu à travers l’article que la perte de poids, n’est pas que question d’esthétique, mais de bien-être et de santé. Ne sous-estimez en aucun cas, le pouvoir de vos petits pas pour changer. Ils peuvent devenir votre routine pour une longue durée et faire partie de votre quotidien sans que vous en rendiez compte. Autant adopter une bonne consommation alimentaire, loin des produits industrialisés. A côté de cela, exercer une activité physique, rendra votre régime très efficace. Accrochez-vous et soyez patient !

