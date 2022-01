Investisseur ? Comment investir dans la crypto-monnaie

Des échanges au stockage en toute sécurité de vos actifs, il y a beaucoup à considérer lorsque vous investissez dans la nouvelle technologie. De fait, pour vous permettre d’y voir plus clair, nous avons examiné le marché des crypto monnaies et vous disons comment faire pour investir dans ce secteur.

Un peu plus d’une décennie après le lancement de la première crypto-monnaie, Bitcoin, l’industrie qui s’est développée autour de la nouvelle technologie a connu une croissance explosive. Aujourd’hui, il n’y a pas que des crypto-monnaies disponibles, il existe également des actifs numériques basés sur la blockchain, y compris des jetons crypto et les NFT. Il existe plusieurs méthodes pour commencer votre parcours d’investissement dans la cryptographie. Selon que vous souhaitez de l’aide pour gérer votre investissement ou si vous souhaitez vous aligner sur l’éthique de l’écosystème et ”être votre propre banque”, il existe des opportunités pour ceux qui débutent.

Toujours est-il, vous devez garder à l’esprit qu’investir dans la crypto-monnaie est toujours risqué. Que vous investissiez sur BitIQ ou ailleurs, vous pourriez perdre la totalité de la valeur de vos investissements. Alors assurez-vous d’être dans une position financièrement saine et prenez le temps d’évaluer votre appétit pour le risque avant d’investir de l’argent dans la classe d’actifs.

Acheter des crypto monnaies auprès des plateformes de ventes

Certains institutions financières accompagnent les investisseurs dans leur projet d’investissement dans les crypto. CashApp, un des pionniers du paiement peer-to-peer donne la possibilité d’acheter des Bitcoins. CashApp, qui appartient à Square Inc. a donc quelques limites qui seront comblées par PayPal. En effet, PayPal permet d’acheter quatre monnaies numériques à savoir : le Bitcoin, Le Bitcoin Cash, l’Ethereum et le Litecoin. Ces actifs peuvent leur permettre de faire des achats et d’effectuer d’autres transactions. Un autre concurrent, SoFi, donne la possibilité d’acquérir une vingtaines de jetons numériques.

Ces produits sont bien établis sur le marché et peuvent rendre les nouveaux investisseurs plus à l’aise avec les interfaces utilisateur épurées. Mais ils ont certaines limites qui rendent l’utilisation des crypto-monnaies à d’autres égards un problème. PayPal, par exemple, ne permet pas actuellement aux utilisateurs d’envoyer la crypto-monnaie qu’ils ont achetée à n’importe quel autre portefeuille crypto, bien que la société ait déclaré que la fonctionnalité est à venir. Robinhood développe également son propre portefeuille . Sur SoFi, les jetons cryptographiques, qui peuvent généralement être mis en garantie – appelés jalonnement – pour gagner un revenu passif, ne peuvent pas être utilisés de cette manière.

La principale utilité de l’achat de crypto via une application financière traditionnelle est la possibilité d’échanger et/ou d’investir à des fins lucratives en dollars américains.

Echanges centralisés

Il existe des milliers d’actifs cryptographiques différents, de sorte que les applications financières traditionnelles qui prennent en charge le trading cryptographique offrent une sélection très limitée. L’achat de crypto-monnaie via des portefeuilles numériques crypto-first et des fournisseurs d’échange offrira aux utilisateurs plus de choix et de fonctionnalités.

Les portefeuilles et les échanges dont vous disposez dépendront de la région du monde dans laquelle vous vivez, mais il existe des options sûres et matures dans la plupart des endroits.

Les fournisseurs mentionnés ci-dessous sont généralement appelés échanges centralisés, car ils sont gérés par une seule entreprise. Les fournisseurs d’échange centralisés offrent certaines protections que certains investisseurs pourraient apprécier, notamment une assurance en cas de violation de la cyber sécurité, une clarté réglementaire puisqu’il s’agit d’entreprises agréées et aident à protéger les actifs. Les échanges centralisés offrent généralement des interfaces utilisateur plus intuitives, ce qui les rend plus accessibles aux nouveaux investisseurs en crypto-monnaie. Notons aussi que les échanges centralisés reposent sur une autorité centrale ou un intermédiaire entre vous et vos actifs.