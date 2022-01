Règles Essentielles du Trading de Bitcoin A Suivre pour Débuter

Vous lisez cet article parce que vous connaissez les bases du Bitcoin. Par exemple, vous savez déjà que le Bitcoin est une monnaie électronique ou numérique qui ne bénéficie d’aucun soutien bancaire ou gouvernemental. Vous comprenez également que vous avez besoin d’un portefeuille cryptographique ou numérique pour recevoir, envoyer et stocker des jetons. Mais vous voulez commencer à négocier des Bitcoins et vous voulez connaître les règles à suivre.

Le Bitcoin est une nouvelle catégorie d’investissement. Cela signifie qu’il y a peu de données sur lesquelles baser les performances et l’analyse fondamentale. Néanmoins, les personnes qui ont réalisé des profits importants grâce au trading de Bitcoins suggèrent de suivre ces règles.

Se Préparer à l’Extrême Volatilité du Bitcoin

Le trading de Bitcoins est le moyen le plus sûr d’apprendre à connaître le Bitcoin. Cependant, le trading de Bitcoins est un jeu à haut risque et à haute récompense qui nécessite une grande tolérance à sa volatilité. Même lorsque le prix de cet actif numérique atteint son sommet, une chute du jour au lendemain peut être imminente. Par exemple, le Bitcoin a chuté de près de 48% par rapport à son pic d’avril 2021. Par conséquent, préparez-vous toujours à une forte volatilité lorsque vous négociez des Bitcoins. Comprenez également les implications de cette volatilité sur votre investissement.

Évitez les Paris Importants

Certaines cryptomonnaies ont offert aux investisseurs des rendements phénoménaux au cours des dernières années. Cependant, ces chiffres ne doivent pas vous emporter. N’investissez que le montant que vous êtes prêt à perdre si les choses ne se passent pas comme prévu. Même avec un appétit pour le risque élevé, ne commencez pas avec un gros montant. Investissez plutôt moins de 2% de votre portefeuille global dans le Bitcoin. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le trading de Bitcoins, vous pourrez décider du montant adéquat à utiliser pour négocier des Bitcoins.

Négociez Sur une Plateforme Digne de Confiance

Le secteur du trading de crypto-monnaies est non réglementé, et de nouvelles plateformes apparaissent chaque jour. Par conséquent, prenez votre temps pour identifier une plateforme de trading que vous pouvez utiliser confortablement et retirer vos bénéfices plus votre capital à tout moment. Lisez également les conditions générales d’un échange de Bitcoins avant de vous inscrire pour commencer à trader. Des plateformes comme Bitcoin mining fournissent des informations détaillées sur leurs opérations. Lisez également les commentaires des autres utilisateurs avant de vous inscrire.

Pour l’essentiel, échangez des Bitcoins via une plateforme fiable et bien établie. Ainsi, vous ne perdrez pas votre argent si l’entreprise fait faillite ou connaît des revers réglementaires. En outre, l’utilisation d’un échange de crypto-monnaies à l’étranger pourrait nécessiter une plus grande conformité sur le plan fiscal.

Vérifiez les Conseils Que Vous Mettez en Oeuvre

Vous avez peut-être trouvé de nombreux conseils pour le trading de Bitcoin. Cependant, la plupart des informations sur le trading de Bitcoins manquent de crédibilité. Ainsi, agir sur elles sans vérification pourrait entraîner des pertes importantes. Ne vous fiez pas aux informations non vérifiées que vous trouvez sur les réseaux sociaux. En effet, certains investisseurs crédules pourraient se faire passer pour des analystes du trading de Bitcoins et vous facturer des frais pour ce qu’ils prétendent être des conseils pratiques.

Par conséquent, vérifiez toutes les informations que vous trouvez en ligne avant de vous en servir comme base pour négocier des Bitcoins. Vérifiez également les volumes d’échange et les plafonds du marché. Des volumes d’échange importants et une faible capitalisation boursière sont généralement des signaux d’alarme.

Apprenez à Gérer au Mieux Votre Argent

Une bonne stratégie de gestion de l’argent peut faire la différence entre un trader Bitcoin qui échoue et un autre qui réussit. Tout trader de Bitcoins souhaite acheter cette monnaie virtuelle à un prix bas et la vendre lorsque sa valeur augmente. Cependant, ce n’est pas toujours aussi facile. Un pourcentage important de traders perdent leur argent en raison de leur incapacité à contrôler leurs émotions et à gérer leurs fonds.

Une règle essentielle est d’éviter de négocier plus de 5% de votre capital dans une seule transaction. Placez plutôt plusieurs ordres sans acheter en une seule fois. Placez également des ordres limites à 10%, 5% et 3% en dessous du prix actuel du Bitcoin. De plus, notez les prix d’entrée et de vente et prenez des notes à chaque transaction. De cette façon, vous pouvez apprendre de vos erreurs et améliorer vos compétences en matière de trading de crypto.

En plus de ces règles, effectuez une analyse technique et graphique. De cette façon, vous pouvez savoir quel est le bon moment pour acheter ou vendre vos actifs.