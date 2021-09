Quelques  applications android utiles pour vos transactions Bitcoin 

Le Bitcoin devient aujourd’hui de plus en plus sollicité par les investisseurs dans le cadre des achats et des ventes en ligne. Cette monnaie virtuelle ou cryptomonnaie a vu son cours grimper à un niveau exceptionnel en seulement quelques années, à tel point que certains observateurs estiment qu’elle pourrait atteindre les 150 000 euros au cours des années futures. Les transactions Bitcoin s’effectuent uniquement en ligne ; dans ce cas, vous avez besoin de créer dans votre Smartphone, un portefeuille électronique, qui vous permettra de vendre ou d’acheter de la monnaie virtuelle dans le but d’un investissement ou d’une toute autre transaction comme sur Le site officiel de Bitcoin Champion. Dans cet article, vous trouverez quelques applications qui vous seront utiles pour vos différentes transactions.

Copay Bitcoin Wallet

Avec Copay, vous pouvez gérer tranquillement vos transactions Bitcoins depuis votre Smartphone. C’est une application open source, fiable sur le plan sécuritaire, à partir de laquelle il vous est possible de stocker vos clés privées. Elle est constituée d’une vaste communauté de développeurs et vous permet de créer plusieurs portefeuilles différents avec en plus l’option d’une gestion collective de plusieurs signatures.

Coinomi

Tout comme l’application Copay Bitcoin Wallet, Coinomi est une application open source qui vous offre un gage de sécurité absolu et vous permet de stocker des clés privées. Cette application détient plusieurs fonctionnalités dont l’option qui, malgré sa plateforme d’échange par défaut, vous donne la possibilité d’ouvrir plusieurs portefeuilles, selon votre choix.

Bitcoin Wallet by Coinbase

C’est est une application qui appartient au vaste champ des sites d’échanges de bitcoin, ainsi que différents autres cryptomonnaie. Elle vous offre la possibilité d’ouvrir un compte Cloud dans lequel vous pourrez garder votre cryptomonnaie. Les paiements avec l’application Bitcoin Wallet sont rapides. Le seul bémol pourrait se trouver au niveau de son stockage Cloud dont il serait risqué de stocker vos Bitcoins essentiels.

Coins.ph

Coins est une application basée en Philippine, qui offre des options de transferts gratuits. C’est l’une des applications les plus célèbres dans le service des paiements Bitcoins, qui permet de s’affranchir des contraintes bancaires. Elle se sert également d’un Cloud pour le stockage de la cryptomonnaie, à utiliser avec beaucoup de prudence.

Mycellium Bitcoin Wallet

Mycellium Bitcoin est l’une des meilleures applications de stockage de monnaies virtuelles. Avec une vaste mémoire qui vous permet de stocker vos clés sécurisées non pas dans un Cloud, mais directement en local. Avec cette application, vous n’aurez rien à envier aux systèmes de stockages dans des disques durs ou dans des machines déconnectés, lesquels sont considérés comme étant les moyens de sécurités les plus fiables pour la sécurité de vos clés privées. Cependant, l’application pourrait vous exposer au risque de piratage directement à partir de votre Smartphone. Même si son niveau de sécurité interne est assuré, soyez prudent lorsque vous devez lui confier l’essentiel de vos Bitcoins.

Bitcoin Wallet

Bitcoin est une application à la fois simple et efficace qui vous permet de stocker vos clés privées en local, avec en plus la possibilité d’effectuer des paiements hors connexion, par Bluetooth, NFC, QR-Codes ou par URL. Elle permet d’échanger des Bitcoins à travers un marketplace ajouté à ses nombreuses fonctionnalités.

Son Widget vous permet de géolocaliser votre portefeuille en tout temps, directement à partir de votre Smartphone.

Airbitz

C’est une application qui utilise un système Cloud à partir duquel vous pouvez stocker dans un serveur de pair-en-pair vos clés privées. Elle offre également l’opportunité d’effectuer des paiements par Bluetooth et NFC. A utiliser avec beaucoup de prudence.

Bither

Avec ses multiples fonctionnalités, Bither est considéré comme étant l’une des applications les plus efficaces pour le stockage de vos clés. Elle vous permet d’effectuer des paiements en toute sécurité à partir de votre Smartphone, sans qu’il ne soit nécessairement connecté.