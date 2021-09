C’est pas ton genre, roman sur l’égalité homme-femme

“C’est pas ton genre” est un roman essayant de questionner l’égalité des genres. Qu’est-ce que c’est d’être un garçon ou une fille, qu’est-ce que ça implique dans la société ? Telles sont les questions soulevées au travers de l’histoire. Malheureusement, ce roman est très maladroit dans son message.

Résumé

La vie est tranquille sur la petite île où vit Emilie depuis toujours. Un peu trop tranquille même… Aussi, quand Clément et sa mère emménagent dans la maison d’à côté, c’est un vrai événement ! Rapidement, les deux adolescents deviennent amis et font leur rentrée en troisième ensemble. Le quotidien reprend vite sa place, jusqu’au jour où un incendie se déclare dans l’entreprise spécialisée en biologie moléculaire installée sur l’île. Le lendemain, c’est le choc : toutes les femmes se réveillent dans des corps d’hommes, et tous les hommes dans des corps de femmes ! Que se passe-t-il ? Est-ce définitif ? Comment accepter ce bouleversement et les rapports de force inversés qu’il instaure ? Qu’est-ce que c’est vraiment qu’être une femme ou un homme finalement ?

À propos du livre

“C’est pas ton genre” est un roman écrit par Sylvie Baussier et Pascale Perrier, paru chez Scrineo. Il s’agit d’un roman fictionnel visant à faire émerger des questions et pousser la réflexion sur la manière dont on pense et vit notre genre. À quoi correspondent les notions de féminité et de masculinité. Être une fille ou être un garçon, qu’est-ce que ça représente ? Et au sein de la société, comment cela se traduit ?

En se réveillant dans le corps opposé, passée la surprise, les personnages réagissent différemment. Certain·e·s s’y font rapidement et en sont heureux·ses. Contrairement à d’autres qui ont besoin d’un peu de temps pour s’adapter. Et pour certain·e·s, c’est un véritable enfer, comme être prisonnier·e·s d’un corps qui ne leur appartient pas. Toutes ces questions abordées sont très intéressantes et je plaçais beaucoup d’espoir dans ce roman. En effet, vu sa cible (public plutôt adolescent), je me disais que c’était important d’en parler. Pourtant, j’ai été plutôt déçue et je ne pense pas qu’il remplisse correctement ses objectifs.

Mon avis

Je posais, je crois, beaucoup trop d’espoir dans “C’est pas ton genre“.

Un roman qui paraît remettre en perspective les questions de genre et d’identité avait, a priori, tout pour me plaire. Malheureusement, ça n’a pas du tout fonctionné pour moi. J’ai trouvé que c’était l’un des livres les plus maladroits que j’ai pu lire de toute ma vie. En effet, on se rend vite compte que l’histoire tourne un peu en rond. Le schéma patriarcal reste le même et reproduit un système dominant-dominé. Et toutes ces notions sont difficilement remises en question.

Au début de la “transition”, on tourne beaucoup autour des organes génitaux. Bon, au début cela peut se comprendre, lors de la découverte. Mais j’ai trouvé que ça semblait quand même être leur principale préoccupation. Or, les questions de genre vont bien au-delà de ce qui se trouve entre nos jambes. Et il a fallu attendre de nombreuses pages avant que soit évoquée la pression de la société par exemple. Toutefois, au fil des pages, se dessinait une réflexion intéressante sur ce qui est “permis” selon son genre, par la société. On évoque notamment le maquillage pour les garçons, l’épilation, les rôles assignés aux genres, les vêtements, ainsi que l’attitude.