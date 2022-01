Que peuvent enseigner les podcasts ? Conseils d’écoute et avantages des podcasts

Un Français sur trois écoute des podcasts, soit environ 4 millions d’auditeurs par mois : les podcasts (combinaison libre d’iPod et de radiodiffusion) ne sont plus réservés à une niche d’amateurs, mais constituent un phénomène de masse.

La culture et l’éducation occupent une place centrale parmi les sujets préférés des auditeurs : les podcasts Edutainment (éducation + divertissement) sont de plus en plus courants. C’est pourquoi l’application Babbel – pionnière dans l’apprentissage des langues en ligne – a créé l’infographie Que peuvent enseigner les podcasts qui décrit l’engouement autour des podcasts, y compris des anecdotes et des données, tout en offrant une série de conseils utiles pour apprendre les langues… avec des écouteurs.

La France entre dans ce monde audio : elle est la treizième nation au monde en termes d’auditeurs et elle ne fait pas qu’écouter. En novembre 2018, le premier festival entièrement dédié aux podcasts a été organisé à la Gaîté Lyrique à Paris.

Depuis l’arrivée de la connexion Internet dans les foyers des Français au milieu des années 1990, en passant par les iPods jusqu’aux milliers d’auditeurs mensuels actuels, les podcasts à écouter et à recommander « l’Effet Panda », créé par le WWF français, ou encore celui qui désacralise et remet la philosophie au cœur de nos vies, « Philosophy Is Sexy ».

Pour celles et ceux qui veulent apprendre de nouvelles langues, « En route vers le français » de Babbel est un allié de taille pour la conversation et l’apprentissage du français, notamment grâce aux conseils de l’experte en langues, Noémie. En effet, l’écoute des podcasts de Babbel présente de nombreux avantages sur le plan éducatif : ils permettent de mieux comprendre la langue par la découverte d’un nouvel environnement culturel, tout en améliorant la prononciation et la conversation, grâce à une écoute active. Alors, qu’attendez-vous pour appuyer sur le bouton « Play » ?