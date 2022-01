Fantastiques chevaliers et châteaux forts est un bel ouvrage, des éditions Larousse, paru en octobre 2021. Un documentaire, pour les jeunes lecteurs, à partir de 8 ans, qui retrace les grandes dates du Moyen Âge et les batailles ou châteaux qui ont marqué cette période, en Europe et dans le monde.

C’est par un sommaire très complet, que débute le livre de près de 150 pages. Un voyage dans le temps se prépare, pour les enfants, qui vont explorer certains des châteaux les plus fascinants du monde, entre Hen Domen du XIè siècle au moderne Hearst Castle du XXè siècle. C’est par une définition du mot château que commence la découverte. Celui-ci a deux fonctions principales, il est à la fois un lieu de résidence pour les rois et une forteresse. La plupart des châteaux partagent les mêmes caractéristiques, mais les règles de construction n’existent pas. Les premiers étaient de petites structures en bois, qui ont été ensuite construit en pierre. Certains étaient même de véritables villes fortifiées.

A chaque double page, une nouvelle découverte est à faire, entre la définition des châteaux forts, ces édifices à travers les âges, le château de Hen Domen, les fouilles réalisées… Le documentaire est très riche et immersif, avec de nombreuses illustrations et photographies. Il propose aux jeunes lecteurs de plonger au temps des chevaliers, des sièges militaires et de grandes batailles du Moyen Âge. Les plus remarquables, prestigieux et stratégiques châteaux sont à retrouver dans cette encyclopédie magnifique et bien construite. La vie de la cour, mais aussi des paysans, est à découvrir, tout comme les combats de défense des châteaux assiégés, ou encore les combats d’attaque. Les grandes dates sont notifiées, pour découvrir cette période médiévale, en Europe et partout dans le monde, et enrichir les enfants.

