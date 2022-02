Nottingham, tome 2, La traque

La traque est le deuxième tome de la série Nottingham, de Vincent Brugeas, Emmanuel Herzet et Benoît Dellac. Une bande dessinée, parue fin janvier 2022, aux éditions Le Lombard, qui revisite la légende de Robin des bois, faisant du shérif de Nottingham, un homme épris de justice…

Dans la forêt de Sherwood, Marianne, un moine, le shérif de Nottingham et Petit Jean, sont en train de creuser un trou. Ils sont sur le point d’enterrer un homme… avant de le mettre en terre, l’homme de foi souhaite dire quelques mots. Deux semaines plus tôt, à Londres, le Prince Jean est en colère. Il n’en revient pas qu’un petit évêque sorti de nulle part ose lui tenir tête ! Il est en rage, il n’admet pas qu’autant de laquais puissent encore être fidèle à Richard. Même enfermé loin d’ici, son frère continue de le hanter… Puis, il s’en prend à Hugues, affirmant qu’il a été incompétent, et que cela lui a coûté cher ! Puis, il s’énerve de nouveau face à Hugues qui ne réagit point. Mais ce dernier se met à parler de William Langland. Le chanoine est le secrétaire particulier du régent. Par conséquent, il doit être bien informé. De plus, ce dernier est l’oncle paternel du shérif de Nottingham.

Ce deuxième tome est bien mené, avec une scène qui va trouver tout son sens, avec l’aide d’un long flashback. Ainsi, on comprend rapidement qu’Hugues de Morville va vérifier ses dires, et aller reconnaître le lien entre William Langland et le shérif de Nottingham. Mais l’homme de foi va prendre la fuite à temps… Ainsi débute une traque sans répit ! La bande dessinée est bien rythmée, présentant la course-poursuite de Morville, mais aussi les faits et gestes de Marianne et William, ainsi que de Petit Jean, car chacun tente de trouver sa place. En effet, la double identité du héros est mise à mal et met en danger plusieurs personnes. Entre traque, riposte, combat, vérité et secret, le récit est bien ficelé et captivant, offrant une belle relecture de la légende. Le dessin est très plaisant, moderne, travaillé, avec des personnages expressifs, des scènes d’action dynamiques, et un découpage efficace.

