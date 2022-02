Je suis en CP – Cahier d’écriture Niveau 1

La collection des éditions Flammarion, Je suis en CP, s’enrichit d’une nouvelle édition du Cahier d’écriture, mais aussi d’autres cahiers, avec des rabats effaçables. Des livres souples, conçus par une professeure des écoles diplômées en neurosciences, s’inspirant de la méthode Montessori.

Le cahier à rabats est souple, il propose aux enfants, en classe de CP, au premier niveau, de mieux apprendre grâce aux neurosciences. Le rabat plastifié présente la classe et les héros de la série. A l’intérieur du rabat, il y a comme une ardoise, avec un fond blanc, et un autre avec les lignes d’un cahier d’écriture. Tout y est, ou presque, car il manque le feutre d’ardoise, pour s’entraîner et s’appliquer, chaque fois un peu plus !

Ensuite, une page explique que le cahier a été conçu pour apprendre à tracer les 26 lettres de l’alphabet en écriture cursive. L’apprentissage se fait progressivement, avec l’utilisation du cahier, la pratique de la calligraphie pour l’enfant, qui passe du geste global aux détails. La progression, selon les lettres à écrire, est, bien évidemment, respectée, avec l’aide de dessin, de lettres, de pictogrammes…

Le cahier est bien pensé, et bien découpé, pour inviter les jeunes enfants à progresser à leur rythme, dans l’acquisition de l’écriture cursive. Aussi, avant d’apprendre à écrire, il y a, par exemple, des petits jeux ou comptines, pour apprendre à jouer et muscler ses doigts. Des exercices sont aussi à retrouver pour mieux comprendre et connaître les différentes lignes d’un cahier d’écriture. Les lettres à écrire sont également regroupées, par le même geste de tracé, pour le départ. Ce qui permet de mieux visualiser, et mieux comprendre les suites de tracé, les autres lettres. Des pages de bilan permettent de vérifier les acquis des enfants et des conseils précieux invitent à apprendre à son rythme, avec des nombreuses illustrations colorées, et des exemples à visualiser.

Cahier d’écriture Niveau 1, est un nouveau titre, une nouvelle édition, parmi d’autres, de la collection Je suis en CP, des éditions Flammarion. Un livre souple, qui invite les jeunes enfants à apprendre à écrire dans le respect du rythme de chacun.