Fans de FRIENDS ? Notre sélection coup de cœur autour de la série !

Que les fans de FRIENDS lèvent la main ! J’imagine déjà toute une assemblée prête à bondir, il faut dire qu’on est nombreux à aimer cette série culte que l’on ne présente plus. Du coup, j’avais envie de vous présenter quelques idées de cadeaux à faire à un fan, c’est parti !

Le calendrier 2022 FRIENDS

Le calendrier 2022 de FRIENDS est parfait pour se remémorer les scènes phares de la série tout au long de l’année. Entre fous rires et émotions, cela va vous rappeler de très bons souvenirs. Et pour ceux qui sont fans des acteurs, vous pourrez retrouver leurs jolis minois tous les jours de la semaine grâce à une photo tirée de la série en grand format. Il se présente sous forme de livre pupitre permettant de le mettre sur un bureau par exemple. Et pour les plus accros, pourquoi pas sur une table de nuit, histoire d’avoir le générique dans la tête toute la journée : « So no one told you life was gonna be this way … »

Le jeu Quizz 100 % délirant FRIENDS

Et si vous vous réunissiez avec d’autres fans de FRIENDS pour jouer à un jeu Quizz 100 % délirant ? Proposé par BANDAI, je l’ai trouvé hyper sympa, convivial, drôle forcément. Il va vraiment permettre de voir si on connaît bien la série puisqu’il s’agit d’être le plus rapide possible à répondre aux questions lancées par le jeu interactif. Ce jeu promet de bons moments de rigolade, et de découvertes aussi. Les fans qui voudraient en savoir encore plus sur leurs acteurs préférés vont adorer se prêter au jeu du quizz. Il se joue à partir de 2 joueurs et les parties durent environ 20/25 minutes.

Et pour les plus fans d’entre vous, j’avais envie de vous parler d’autres jeux culte autour de la série, comme le Trivial Poursuit que l’on ne présente plus et qui fait partie des meilleures ventes. Ou encore, les nombreux puzzles proposés à la vente, autour d’images bien connues de la série. Enfin, pour ceux qui veulent en savoir encore plus, pourquoi pas un livre ? Et parmi ceux qui m’ont interpellé, il y a « Le livre de cuisine officiel » aux Éditions Mana Books que je trouve original par le thème. Je ne l’ai pas eu entre les mains, mais il semblerait qu’on y retrouve des recettes made in Monica Geller, des recettes végé de Phoebe, etc.

Que les fans de FRIENDS se manifestent s’ils ont d’autres idées de cadeaux ! Rendez-vous en commentaire sous l’article pour les suggestions.