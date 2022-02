Molière – Acte 1 – L’école des femmes

Molière est un nouveau triptyque, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier acte, L’école des femmes, paru en janvier 2022. Une bande dessinée de Vincent Delmas et Sergio Gerasi, présente un biopic juste et sensible, pour dépeindre le génie de l’artiste hors norme de l’époque.

Paris, 17 février 1673, dans un théâtre, Molière et ses compères, sont sur scène, à jouer une pièce. Mais sur scène, cela ne se passe pas comme prévu. Alors que l’artiste joue le malade imaginaire, il se met à tousser et crache de sang. Dans les coulisses, Armande s’inquiète. Il est transporté rapidement rue de Richelieu. Dans le carrosse, Jean-Baptiste affirme qu’il voulait montrer à tous, sa bonne santé… Dans un appartement, il est de nouveau transporté par son entourage. Armande prend soin de lui. Un homme lui confie qu’il serait judicieux d’appeler un prêtre… Armande, demande que la servante fasse le déplacement, pour aller chercher un prêtre. Elle pleure… Pendant ce temps, les sœurs que Jean-Baptiste héberge au rez-de-chaussée, ont souhaité monter et prier. Malheureusement, cela ne va pas guérir le malade !

C’est la fin de Molière et ses rencontres avec les femmes, ses amours, qui sont présentées dans ce premier acte plus bien découpé et plaisant à lire. Le rythme est rapidement donné, avec la tragédie qui débute, la mort de l’artiste, puis, avec un flashback, sa vie amoureuse tourmentée, avec la séparation d’une femme, le mariage avec une autre… La bande dessinée est aussi rythmée par le soutien du Roi, mais également la haine de l’Eglise, dont il sait se moquer, à travers ses œuvres. Les rencontres, les inspirations, ses combats, sa dérision sont au cœur de cet album surprend, qui fait aussi résonance avec des sujets d’actualité. Le personnage est assez bien décortiqué, pour en comprendre la complexité, tout comme l’œuvre qu’il écrit. Le dessin est plaisant, travaillé, parfois maladroit, avec des personnages expressifs et de jolis décors.

Acte 1 L’école des femmes est le premier tome du diptyque Molière, des éditions Glénat. Un biopic plaisant à découvrir, bien rythmé, qui présente autant l’homme que l’œuvre, à travers ses rencontres, ses ambitions, son regard sur la société et les femmes qui ont marqué sa vie.