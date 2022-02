La forêt du temps – Les enfants de la pierre

Les enfants de la pierre est le premier tome d’une nouvelle série jeunesse, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Tristan Roulot et Mateo Guerrero, parue fin janvier 2022, qui présente une jolie saga de fantasy, avec des enfants pour héros…

La Lune est immense et immobile. L’astre est toujours présent au-dessus de leurs têtes. La Lune est prisonnière, comme eux, du pouvoir de la pierre. Les enfants travaillent sous l’autorité du vénérable. La Lune les observe comme une mère attentive, surveillant tous ses enfants. Parmi ces enfants, il y a des savants, des philosophes, des astrologues, des génies et d’autres qui n’ont pas encore révélé leur potentiel. Un jeune garçon entre dans une pièce, interpellant Marie, qui rêvasse au bord d’une fenêtre… Les enfants sont attendus pour manger ! Bientôt, tout le monde se retrouve au cœur du village, autour de plusieurs tables. Il n’y a que des enfants autour d’un seul homme, le vénérable. Avant de manger, il demande aux enfants de s’asseoir et de présenter l’état de leurs recherches. C’est Louis qui prend la parole et souhaite présenter ses résultats.

Tout semble paisible, dans ce village où le temps n’a pas d’emprise. En effet, rien ne change, rien ne bouge, personne ne vieillit. Mais une nuit, alors que tout le monde dort, ou presque, une femme s’introduit dans le village et tente de voler la pierre qui maintient le temps. La pierre est brisée, des éclats sont au sol et viennent perturber le temps figé. Débute alors une aventure pour quelques courageux, qui vont devoir retrouver l’éclat volé, pour une mystérieuse adulte. L’univers et l’intrigue sont rapidement et bien posés, dans cette bande dessinée captivante. Les héros sont des enfants attachants et amusants, dans un univers empreint de magie, de créatures fantastiques et de personnages troublants, effrayants. Ce premier tome ne dévoile pas tout, bien évidemment, et lasse planer de grandes questions sur la suite de l’aventure des enfants. Le dessin est particulièrement captivant, un brin manga, le trait est également fluide et vif. Les personnages sont expressifs, le bestiaire fascinant et l’univers présenté somptueux et coloré.

Les enfants de la pierre est le premier tome d’une nouvelle saga fantasy jeunesse, des éditions Le Lombard. Une aventure fantastique se profile pour une poignée de jeunes héros attachants et courageux, une course contre le temps, pour tenter de sauver leur village et leurs amis.